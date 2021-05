Lewandowski poursuit le record de Gerd Müller de 40 buts en une saison

14/05/2021 à 12:13 CEST

Les années passent et Robert Lewandowski continue de battre toutes sortes de records. Cette fois, il a le record qu’il tient à portée de main Gerd Müller Depuis 1972, il a marqué 40 buts en une saison de Bundesliga et n’est qu’à un but de l’égaler avec deux matchs à disputer.

Ce samedi, Bayern jouer contre lui Fribourg, l’un des rivaux préférés de Lewandowski et il est fort probable que le record que l’on croyait presque impossible à atteindre pendant des années sera égalé voire dépassé.

“En réalité, personne n’a jamais pensé que le record de 40 buts pouvait être battu même si les médias spéculaient à ce sujet”dit l’ancien attaquant Roy Makaay dans des déclarations que le site Internet du Bayern inclut dans le cadre d’une série consacrée à l’imminence de la chute de cette marque historique.

Makaay lui-même, comme il s’en souvient, a fait l’objet de telles spéculations, comme il s’en souvient, lorsqu’il a marqué six buts au cours des trois premiers jours de la saison 2005/2006. En fin de compte, il est resté en dessous de 20 buts.

Une autre légende du Bayern, Giovani Elber, souligne dans la même série qu’il est impossible de définir ce qu’est un but typique de Lewandowski car le Polonais marque des buts de toutes sortes. “Il bouge bien dans le jeu de combinaison, marque de l’intérieur et de l’extérieur de la surface, tire bien avec les deux jambes et avec la tête”Dit Elber.

Paul Breitner, partenaire de Gerd Müller l’année du record, même celle “Il est clair pour moi que Lewandowski atteindra le record de Gerd Müller de 40 buts cette saison. Il a une qualité gigantesque et une faim que, en cinq décennies, je n’avais vu qu’à Gerd », a-t-il déclaré.

“Si Lewandowski continue de jouer pour le Bayern pendant trois ans et que les blessures le respectent, le record de Gerd Müller de 365 buts en carrière en Bundesliga diminuera également.”ajoutée.

Sans aucun doute, ce dernier objectif est plus ambitieux, car Lewandowski a encore 90 buts à parcourir pour l’atteindre, ce qui signifierait continuer à marquer 30 buts par saison. La saison en cours est la troisième au cours de laquelle Lewandowski a atteint 30 buts. Avant ce qu’il avait réalisé en 2016, avec 30 exacts, et en 2020, avec 34.