Lewandowski remporte le prestigieux Golden Player Award Tuttosport 2021

Pour la deuxième année consécutive, Robert Lewandowski a été nommé meilleur joueur du monde par le jury distingué réuni par le magazine de football italien Tuttosport. Il a été annoncé aujourd’hui que Lewandowski recevra le Golden Player Award 2021 pour ses réalisations extraordinaires au cours de la saison 2020-2021 (Tuttosport, FCBayern.com).

Après avoir propulsé l’offensive du Bayern Munich jusqu’à six trophées record en 2019-2020, Lewandowski a marqué des buts à un rythme époustouflant la saison suivante. Le point culminant : battre le record inébranlable du légendaire Gerd Müller de 40 buts en une seule saison de Bundesliga. Lewandowski a dépassé son distingué prédécesseur avec un étonnant 41.

Peut-être que la meilleure partie du prix – et ce qui le distingue de certains autres « meilleurs » prix qui ressemblent à des concours de popularité – est que le jury de Tuttosport se compose principalement d’anciens joueurs d’élite avec littéralement des centaines de trophées entre eux. Comme l’explique la publication elle-même,

Un jury d’élite, avec plus de deux cents trophées de carrière, des championnats de la ligue, de la Ligue des champions, de l’Euro et de la Coupe du monde, composé de Shevchenko, Matthäus, Stoichkov, Butragueño, Nedved, Chapuisat, Toni, Eto’o, Costacurta, Van der Sar, Verón, Rui Costa et Lina Souloukou, la directrice générale de l’Olympiacos avec un rôle prééminent également à l’ECA.