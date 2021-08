Lewandowski se régale en attendant Messi et Ronaldo

29/08/2021 à 13:11 CEST

Il y a des choses qui ne changent pas. La saison dernière, Lewandowski a été couronné du soulier d’or après avoir été de loin le footballeur le plus décisif de la planète, après avoir marqué 41 buts en Bundesliga, 11 de plus que Leo Messi en Liga et 12 contre Cristiano. Il y a quelque temps, Griezmann a commencé à parler des tables, celles où mangent les stars, et le Polonais a souligné : “Maintenant, je peux inviter Messi et Cristiano à ma table”, avait-il déclaré en mai avec le prix déjà en sa possession.

Ils ne l’ont plus interrogé à ce sujet, mais après le festin de buts de début de campagne, il mange à nouveau seul. L’attaquant du Bayern, prochain rival du Barça en Ligue des champions, a vu un but lors des trois premiers matchs du championnat d’Allemagne, ajoutant ainsi un nouveau record en enchaînant sept saisons consécutives en marquant lors du match d’ouverture. Un tour du chapeau doit être ajouté à ce record à la dernière date. Au total, il y en a déjà 5 (plus deux qu’il a marqués en Supercoupe d’Allemagne).

Personne n’est à ses trousses. Lewandowski file comme une fusée vers la revalidation, mais il reste avant tout à voir la mise en scène de Leo Messi dans son nouveau club et son nouveau territoire. La star argentine a fait son premier appel et, avec Mbappé et Neymar, il essaiera de continuer à le chasser. L’année précédente a été celle qui s’est le plus rapprochée de lui et maintenant, face à ce qui pourrait être sa dernière chance d’obtenir son septième Soulier d’Or, il ne fait aucun doute qu’il le combattra.

Cristiano s’est plus compliqué à son retour à la maison. L’exigence de la Premier League peut être un facteur qui le fait baisser ses records, bien qu’avec United, en 2007-08, il l’a déjà pris avec 31 buts. 12 ans plus tard, il portera à nouveau du rouge dans sa énième preuve qu’il peut continuer à manger à une table séparée.