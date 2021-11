Lewandowski s’énerve contre Haaland

11/03/2021

Le à 18:56 CET

Joël Xaubet

Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski Ce sont deux des meilleurs buteurs du monde. Alors que le Polonais est déjà un vétéran, il continue de marquer des buts sans difficultés. Pour sa part, l’attaquant norvégien est considéré comme le successeur de Lewandowski, ce que confirment ses statistiques de score. En équipe bavaroise, ils sont ravis de la performance de leur attaquant, « Lewy » était soulier d’or la saison dernière et est candidat au Ballon d’Or. Mais à Munich, ils se tournent déjà vers l’avenir et tout indique que Haaland sera le buteur de référence pour la prochaine décennie, ce qui, selon Sandro Wagner, l’ancien coéquipier de Lewandowski, ne s’est pas bien passé avec l’attaquant polonais.

Haaland « irrite » Lewandowski

Dans une déclaration à Bild TV, Wagner a parlé de son ancien partenaire: « Vous savez comment » Lewy « devient. quand il y a trop de Haaland en circulation. Il s’énerve un peu. Plusieurs l’ont déjà remarqué en interne. « Wagner comprend que les Allemands regardent vers l’avenir, même si estime qu’il est encore proto de retirer Lewandowski, ce qui va créer une situation intéressante à Munich : « La situation est très, très difficile. Je suis curieux de voir comment elle évolue.

Présent vs futur

L’ex du Bayern, assure qu’en ce moment Lewandowski est le meilleur buteur, bien qu’il soit conscient qu’à l’avenir ce sera Haaland : « Bayern a le meilleur attaquant de sa génération, mais Haaland est le meilleur de la prochaine génération« .

Il semble que la coexistence entre les deux buteurs soit impossible, ce que Rummenigge a déjà assuré, qui a écarté toute possibilité de les voir ensemble dans la même équipe. Donc, les Bavarois devront trancher entre le présent, représenté par Lewandowski ou, bien qu’ils parient sur l’avenir, incarné par la figure de Haaland.