Lewandowski, synonyme de victoire européenne

L’attaquant du Bayern München Robert Lewandowski a marqué deux buts lors de la victoire 5-0 de Julian Nagelsmann à l’Allianz Arena contre le Dinamo Kiev lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Avec six points, les Bavarois seul en tête du groupe E devant Benfica (4), le Dinamo Kiev (1) et le FC Barcelone (0).

Le Polonais, qui avait proposé de quitter le Bayern l’été dernier, est devenu un talisman pour l’équipe allemande en Ligue des champions : a un total de 18 victoires consécutives en 18 rencontres avec lui sur le terrain. Il est le premier joueur à atteindre ce chiffre dans toute l’histoire de la compétition, démontrant son importance dans les plans de Nagelsmann.

18 – Robert Lewandowski est le premier joueur de l’histoire de l’UEFA Champions League à terminer du côté des vainqueurs en 18 matches consécutifs. Gagnant. #FCBDYN #UCL pic.twitter.com/gB2TJ5DAKL – OptaFranz (@OptaFranz) 29 septembre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a commencé la saison de la même manière qu’elle s’est terminée : il a inscrit 13 buts en neuf matches officiels toutes compétitions confondues et est troisième dans la lutte pour le Soulier d’Or 2021/22. Il l’a déjà remporté l’an dernier, avec 41 buts, devant de Leo Messi (30 ans), Cristiano Ronaldo (29 ans), André Silva (28 ans), Erling Haaland (27 ans) et Kylian Mbappé (27 ans).

Lewandowski et le Bayern, la grande terreur de l’Europe

L’attaquant dirige un Bayern qui maintient sa grande autorité dans le football allemand et européen aux mains de Julian Nagelsmann. Après le départ de Hansi Flick, l’entraîneur qui a réalisé une année parfaite (2020), en direction de l’équipe nationale allemande, les Teutons ont confié la direction du projet sportif au plus jeune entraîneur de la Bundesliga, qui a fait un excellent travail à Hoffenheim et Leipzig.

Les Bavarois mènent la Bundesliga (1er avec 16 points) et la Ligue des champions (1er avec six points), en plus d’avoir remporté la Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund et battu le Bremer SV (0-12) au premier tour de la DFB Pokal. Le début de saison à l’Allianz Arena est pratiquement parfait et le Bayern est destiné à se battre pour chaque titre cette saison.