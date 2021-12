Lewandowski veut que le Real Madrid déménage la saison prochaine – Rapport

Un article du journal espagnol AS a déclaré aujourd’hui que la superstar du Bayern Munich Robert Lewandowski, qui, avec beaucoup de controverse n’a pas remporté le prix Balon D’or de cette année, veut un nouveau défi, et veut non seulement quitter le Bayern Munich l’été prochain, mais il a clairement indiqué que c’était au Real Madrid qu’il voulait déménager.

Selon le rapport, une partie du facteur de motivation est qu’il a le sentiment qu’une équipe comme le Real Madrid peut lui donner la vedette médiatique nécessaire pour remporter un prix comme le Balon D’or, et que son club actuel n’a peut-être pas la même machine de relations publiques. Le rapport d’AS indique également que Lewandowski a déjà dit à son agent, Pini Zahavi, de donner la priorité à une offre inévitable du Real Madrid.

Bien sûr, un accord comme celui-ci comporte de nombreux défis. D’une part, le Real Madrid donnera déjà la priorité à Kylian Mbappe et Erling Haaland sur un attaquant de 33 ans. Et même si l’équipe manque Haaland, équiper Lewandowski de Benzema, Vinicius et Mbappe ne sera pas facile d’un point de vue sportif. Peut-être que ce défi existe aussi avec Haaland, mais au moins le Norvégien est beaucoup plus jeune et c’est quelqu’un avec qui vous pouvez construire une fois que Benzema aura quitté le club dans quelques années.