Lewis Bate proche de Leeds United quitter Chelsea

L’international anglais U19 Lewis Bate rejoint Leeds United en provenance de Chelsea, selon LeedsLIVE. Des frais modestes de 1,5 million de livres sterling sont accompagnés d’add-ons et d’une clause de vente pour l’international anglais de 18 ans. Une multitude de clubs ont choisi Bate, mais la formation du Yorkshire parviendra à sécuriser le jeune très apprécié pour la saison à venir.

Lewis Bate rejoindra Leeds United depuis Chelsea

Comment Bate s’est-il retrouvé à Leeds United ?

Le correspondant de Chelsea, Nizaar Kinsella, a confirmé que l’accord avait été conclu : « Leeds paiera environ 1,5 million de livres sterling pour Bate. Mais il y a aussi des ajouts et un pourcentage de frais de vente dus pour Chelsea. »

Bate sera le dernier jeune de Chelsea à quitter Stamford Bridge après avoir décidé qu’il y avait peu d’espoir de faire partie de la première équipe. Chelsea avait proposé un contrat amélioré mais Bate l’a refusé, alors le club a décidé qu’il devait encaisser. L’Athletic a rapporté que: “Il a été rejeté parce qu’il voulait rejoindre un club où il y avait une meilleure voie et une meilleure vision pour lui de jouer football en équipe première.

Lewis Bate le prochain Billy Gilmour ?

On dit que Bate est tout aussi talentueux qu’un autre jeune de Chelsea, Billy Gilmour. Gilmour, lui aussi, était frustré par le manque de temps de jeu et vient de déménager à Norwich City en prêt pour la saison. Bate a deux ans de moins et est donc toujours en développement et a le temps de son côté.

En rejoignant Leeds United en provenance de Chelsea, Lewis Bate passe à un système où les U23 sont régulièrement utilisés dans l’équipe première. Ils s’entraînent ensemble et ils jouent ensemble. Et en Marcelo Bielsa, il a un entraîneur qui comprend le pouvoir de la jeunesse et qui aime le promouvoir chaque fois que cela est possible.

Une meilleure voie vers le football en équipe première

Ne vous y trompez pas, Bate débutera dans l’équipe U23 talentueuse et nouvellement promue de Leeds United. Mais la route vers la première équipe est là avant lui, et les U23 sont un incontournable sur le banc avec la première équipe chaque semaine.

Il y a une multitude de talents dans l’académie de Leeds United en ce moment et Bate s’intégrera parfaitement avec certains des talents du club. Bate s’est entraîné avec la majorité d’entre eux lors d’un camp U19 en Angleterre en mars de cette année et est sorti du banc contre les U23 d’Arsenal lors d’un match amical.

Attendre avec impatience

Leeds United a dû se battre avec West Ham United, Liverpool, Leicester City et Brighton & Hove Albion, qui voulaient tous le jeune anglais. Mais avec les récents achats de l’académie Amari Miller et Sean McGurk, l’effet Bielsa a scellé l’accord.

Leeds United a déjà obtenu des joueurs comme Jack Harrison et Junior Firpo cet été, et avec Lewis Bate, ils gardent certainement un œil sur l’avenir. Illan Meslier, Pascal Struijk, Tyler Roberts, Jamie Shackleton et Ian Poveda sont tous la preuve que Marcelo Bielsa n’a aucun problème à intégrer de jeunes joueurs dans l’équipe première.

Peut-être que Lewis est le prochain en ligne. Les fidèles d’Elland Road attendront avec impatience.

