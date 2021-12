Lewis Black demande à Spotify de supprimer également sa comédie

Crédit photo : Anirudh Koul / CC by 3.0

Le comédien Lewis Black a demandé à Spotify de supprimer son œuvre pour soutenir ses collègues comédiens.

Black a fait la demande après que Spotify a retiré des centaines d’albums de comédie le 24 novembre. Un différend en cours entre Spoken Giants et Word Collections a conduit à un différend concernant les comédiens gagnant également des redevances sur leur travail écrit. Contrairement aux auteurs-compositeurs, les comédiens ne touchent pas de redevances pour leur travail écrit.

« Je ne représente en aucun cas tous les comédiens sur Spotify, mais je pense que tous devraient être payés pour l’écriture qu’ils ont faite et pas seulement pour la performance de ce qu’ils ont écrit », a déclaré Black à TIME dans une déclaration récente. .

« Il a fallu longtemps pour que la comédie soit reconnue comme une forme d’art. Par conséquent, Spotify devrait reconnaître qu’une blague est aussi puissante que les paroles d’une chanson, pour lesquelles ils paient.

Tiffany Haddish, Jim Gaffigan, Kevin Hart et John Mulaney ne sont que quelques comédiens dont le travail a été supprimé. Black dit que depuis que son album 2020 nominé aux Grammy Awards, Thanks for Risking Your Life, n’a pas été retiré de la purge, il cherche activement à le retirer de Spotify.

« Comme je n’ai pas été retiré, j’aimerais l’être, car il est faux que je sois sur la plate-forme et que beaucoup ne le soient pas. Je n’ai besoin ni d’argent ni d’exposition, mais s’il vous plaît, remettez tous les comédiens sur votre plate-forme et asseyons-nous et trouvons un moyen de nous payer ce qui nous est dû pour les mots qui vous font rire. Oui, une blague est une propriété intellectuelle.

Spotify dit qu’une résolution est sur les épaules de Spoken Giants.

« Il est impératif que les labels qui distribuent ce contenu se réunissent pour résoudre ce problème afin de garantir que ce contenu reste disponible pour les fans du monde entier », a déclaré un porte-parole de Spotify. Mais ces redevances de streaming sont dérisoires pour les comédiens, tout comme pour les musiciens et les auteurs-compositeurs.

Le comédien Kyle Kinane a tweeté ses revenus de streaming, montrant une moyenne d’environ 2 000 $ par mois. « Et le graphique montre mon argent de tous les streaming, pas seulement Spotify et Pandora », a-t-il précisé. « J’ai en moyenne 2 ka $ par mois sur l’ensemble de mon catalogue. »