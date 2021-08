Lewis Brinson dit qu’il entend N-Word après avoir revu la vidéo 50 fois ⋆ 10z viral

Attendez, attendez une minute. Les Rockies du Colorado ont déclaré qu’un fan criait le nom de la mascotte de l’équipe Dinger et non une insulte raciale lors du match de dimanche à Coors Field. Le joueur qui battait à l’époque n’est pas sûr que ce soit le cas. Le voltigeur des Marlins de Miami Lewis Brinson a déclaré qu’il n’avait jamais entendu le fan crier pendant le match, mais un jour plus tard, il avait revu la cassette et avait une opinion différente.

“J’ai donc regardé la vidéo au moins 50 fois au cours des 15 à 16 dernières heures”, a déclaré Brinson lors d’une vidéoconférence avant le match de lundi soir à San Diego. “Je l’ai beaucoup regardé, surtout quand j’ai entendu qu’il avait dit Dinger au lieu du mot N.”

« Personnellement, c’est encore mon opinion personnelle, je continue personnellement d’entendre le mot N. Ce n’est pas que je veuille l’entendre, je ne veux jamais l’entendre. Personnellement, je n’ai jamais été appelé comme ça en personne sur le terrain de baseball, en dehors du terrain de baseball, donc je ne sais pas quelle serait ma réaction si on m’appelait comme ça », a-t-il déclaré.

«Mais jusqu’à présent, en répétant cela, je n’ai pas parlé personnellement aux Rocheuses ou à ce fan. Si tel est le cas, alors je suis désolé pour tout contrecoup ou tout ce qu’il reçoit en ce moment », a-t-il déclaré.

Si vous regardez suffisamment la vidéo, vous entendrez ce que vous voulez entendre.

L’écouter 50 fois ne le rendra pas plus facile à comprendre.

Il en est à sa cinquième saison dans les ligues majeures. Espérons qu’un malentendu comme celui-ci ne lui arrive plus jamais..

