Lewis Capaldi annonce des cartes à collectionner NFT

Lewis Capaldi est le dernier artiste à profiter de l’explosion de la tendance NFT (jeton non fongible). L’auteur-compositeur-interprète lauréat d’un BRIT Award s’est associé à la société de technologie Bondly pour offrir à ses fans une variété d’expériences exclusives.

Bien que peu de détails aient été révélés sur ce que le projet intrigant inclura, les fans peuvent s’inscrire pour participer au «voyage expérimental» ici. Selon Choc, les propriétaires de la carte à collectionner pourront profiter des «avantages uniques», ainsi que d’un «événement privé et intime en personne» l’année prochaine. Clash a également confirmé que les cartes à collectionner seront publiées en partenariat avec le Association caritative de thérapie par la musique Nordoff Robbins – la plus grande organisation de musicothérapie du Royaume-Uni.

«Je suis absolument ravi de lancer ces cartes à collectionner avec l’incroyable équipe de Bondly», a déclaré Capaldi dans un communiqué. «C’est quelque chose qui m’excite beaucoup depuis un moment et j’ai travaillé sur le jeu dans les coulisses, donc c’est formidable de pouvoir enfin l’annoncer à tout le monde! J’ai hâte de donner un petit aperçu de ce qui se passe pour quelques-uns d’entre vous au début de l’année prochaine! »

La semaine dernière, Capaldi a partagé une mise à jour avec les fans, annonçant que ses dates de tournée 2021 seraient reportées à l’été 2022, alors qu’il travaille pour terminer son deuxième album. «Malgré tout ce temps supplémentaire pour écrire, toutes les restrictions COVID ont rendu plus difficile l’enregistrement des trucs sur lesquels j’ai travaillé ou même la présence de toutes les personnes avec qui j’ai adoré travailler sur le premier album», l’artiste écossais expliqué sur les réseaux sociaux. « Obtenir le bon album doit être ma priorité numéro un pour le moment. »

Les attentes sont certainement élevées pour la suite de Capaldi à ses débuts largement acclamés, Divinement sans inspiration dans une mesure infernale. Nommé album le plus vendu du Royaume-Uni en 2019 et 2020, la sortie record comprenait des singles du Top Ten britanniques tels que «Grace», «Hold Me While You Wait», «Before You Go» et «Someone», nominé aux Grammy Awards. Tu as aimé. »

