Lewis Capaldi élargit sa collection NFT avec une adhésion à plusieurs niveaux

L’auteur-compositeur-interprète écossais Lewis Capaldi ajoute sa propre touche à la tendance croissante du NFT (jeton non fongible) de l’industrie de la musique avec la sienne. collection de cartes numériques Lancement de “ The Fat Sexy Collectible Card Experience ” le vendredi 30 avril via son site capaldi.digital.

Les cartes numériques de Capaldi seront proposées via des adhésions à plusieurs niveaux à partir de 29,00 £ et organisées par ordre de limitations de disponibilité et d’exclusivité. Les niveaux vont du bronze, de l’argent, de l’or, de l’obsidienne et du rouge.

«J’ai été très enthousiasmé par les possibilités infinies d’utiliser cette technologie pour faire des choses de classe qui peuvent vraiment se développer au fil du temps», a déclaré Capaldi à propos de sa dernière entreprise dans ce territoire numérique.

Les propriétaires de cartes pourront utiliser leurs cartes numériques pour accéder à des billets exclusifs et à des cartes de collection holographiques physiques, qui présentent l’un des six personnages créés par Capaldi ainsi qu’une narration audio du chanteur lui-même.

Capaldi offre aux titulaires de carte la possibilité de lui rendre visite dans le studio d’enregistrement pendant qu’il crée son prochain album. Autre avantage de l’exclusivité, il existe également une offre permettant à un titulaire de carte d’être la première personne à écouter le prochain album de deuxième année du chanteur une fois terminé, avant tout le monde.

Un seul carton rouge sera mis aux enchères et donnera au gagnant un accès illimité à la guestlist pour chaque émission à la une de Capaldi tout au long de sa carrière.

Faisant équipe avec Bondly, Capaldi a récemment annoncé un événement exclusif avec billetterie disponible uniquement pour ceux qui possèdent l’un de ses NFT à collectionner. L’événement se tiendra au Royaume-Uni au début de 2022 et verra le chanteur présenter des extraits inédits à un public limité de moins de 250 invités.

«Je suis très heureux de faire le tout premier spectacle pour les gens qui possèdent les cartes! Si le pire arrive au pire, quelques personnes posséderont une carte numérique de moi habillé comme une pieuvre, donc c’est une situation gagnant-gagnant, je suis sûr que vous serez d’accord », a déclaré Capaldi.

