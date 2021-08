Lewis Capaldi et Celeste en tête des nominations pour les Ivor Novello Awards 2021

Lewis Capaldi et Celeste sont parmi les principaux nominés aux Ivor Novello Awards de cette année.

La cérémonie 2021 aura lieu à Grosvenor House à Londres le 21 septembre, et les prix récompenseront les auteurs-compositeurs et compositeurs britanniques et irlandais.

Harry Styles est en lice pour Ivor Novello Songwriter of the Year avec son collaborateur régulier Kid Harpoon, tandis que le chanteur est également nominé deux fois dans la catégorie PRS for Music Most Performed Work. Les deux clins d’œil de Capaldi entrent également dans cette catégorie.

Céleste a été nominée pour Ivor Novello Auteur-compositeur de l’année (avec son co-auteur Jamie Hartman) ainsi que dans la catégorie Meilleure chanson musicalement et lyriquement avec Arlo Parks, Headie One et Marina.

Des personnalités comme Fontaines DC, AJ Tracey, Pa Salieu, Laura Marling et Dave ont également été nominées. Vous pouvez consulter la liste complète des nominations pour les Ivor Novello Awards 2021 ci-dessous.

MEILLEUR ALBUM:

La mort d’un héros :

Écrit par Grian Chatten, Thomas Coll, Conor Curley, Conor Deegan et Carlos O’Connell

Interprété par Fontaines DC

Publié au Royaume-Uni par Domino Publishing Company

Lianne La Havas :

Écrit par Matthew Hales et Lianne La Havas

Interprété par Lianne La Havas

Publié au Royaume-Uni par Universal Music Publishing et Warner Chappell Music

Envoyez-les à Coventry :

Écrit par Felix Joseph, Alastair O’Donnell et Pa Salieu

Interprété par Pa Salieu

Publié au Royaume-Uni par Universal Music Publishing, Neo Songs-BMG UK et Sony Music Publishing

Chanson pour notre fille :

Écrit par Laura Marling

Interprété par Laura Marling

Publié au Royaume-Uni par Kobalt Music Publishing

Quel genre de musique :

Écrit par Yussef Dayes, Tom Misch et Rocco Palladino

Interprété par Tom Misch + Yussef Dayes

Publié au Royaume-Uni par YD Music-Kobalt Music Publishing et Universal Music Publishing

Meilleure chanson contemporaine :

“Les enfants d’Internet”

Écrit par Dave et Fraser T Smith

Interprété par Future Utopia feat. Dave & Es Devlin

Publié au Royaume-Uni par Warner Chappell Music et Kobalt Music Publishing

“Marguerite”

Écrit par Ashnikko et Slinger

Interprété par Ashnikko

Publié au Royaume-Uni par Warner Chappell Music and Copyright Control

“Énergie”

Écrit par Kwes Darko, Felix Joseph, Mahalia, Alastair O’Donnell et Pa Salieu

Interprété par Pa Salieu feat. Mahalia

Publié au Royaume-Uni par Young Songs-Sony Music Publishing, Universal Music Publishing, Kobalt Music Publishing, Neo Songs-BMG UK et Sony Music Publishing

“Donne moi une raison”

Écrit par Rachel Chinouriri et Tom Henry

Interprété par Rachel Chinouriri

Publié au Royaume-Uni par Reservoir Reverb Music

« Schéma supérieur »

Écrit par David Balfe

Interprété par Pour ceux que j’aime

Publié au Royaume-Uni par September Music Publishing-Universal Music Publishing

PRS pour l’œuvre musicale la plus jouée :

“T’adore”

Écrit par Amy Allen, Tyler Johnson, Kid Harpoon et Harry Styles

Interprété par Harry Styles

Publié au Royaume-Uni par Artist Publishing Group West-Kobalt Music Publishing, Concord Music Publishing et Universal Music Publishing

“Avant que tu partes”

Écrit par Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Ben Kohn et Phil Plested

Interprété par Lewis Capaldi

Publié au Royaume-Uni par BMG UK et Hotel Cabana-Sony Music Publishing

“Coeur tête”

Écrit par Jonathan Courtidis, Dan Dare et Robert Harvey

Interprété par Joel Corry Feat. MNEK

Publié au Royaume-Uni par Sony Music Publishing et Minds On Fire

« Quelqu’un que vous avez aimé »

Écrit par Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Ben Kohn et Sam Roman

Interprété par Lewis Capaldi

Publié au Royaume-Uni par BMG UK et Sony Music Publishing

“Sucre de pastèque”

Écrit par Tyler Johnson, Kid Harpoon, Mitchell Rowland et Harry Styles

Interprété par Harry Styles

Publié au Royaume-Uni par Concord Music Publishing et Universal Music Publishing

Auteur-compositeur de l’année :

AJ Tracey

Céleste et Jamie Hartman

Kamille

Kid Harpon et Harry Styles

MNEK

Meilleure chanson musicalement et lyriquement :

“Chien noir”

Écrit par Gianluca Buccellati et Arlo Parks

Interprété par Arlo Parks

Publié au Royaume-Uni par One Two Many Songs-Sony Music Publishing et Young Songs-Sony Music Publishing

“Gang”

Écrit par Fred à nouveau.. et Headie One

Interprété à nouveau par Headie One & Fred.

Publié au Royaume-Uni par Universal Music Publishing

« Les propres enfants de Dieu »

Écrit par Barney Lister et Obongjayar

Interprété par Obongjayar

Publié au Royaume-Uni par Universal Music Publishing et Beggars Music

“Le monde des hommes”

Écrit par Marina

Interprété par Marina

Publié au Royaume-Uni par Warner Chappell Music

Arrêtez cette flamme :

Écrit par Celeste et Jamie Hartman

Interprété par Céleste

Publié au Royaume-Uni par Warner Chappell Music et Reservoir Reverb Music

Meilleure musique de film originale :

Calme avec les chevaux

Composé par Blanck Mass

Publié au Royaume-Uni par BMG UK

Quatre enfants et ça

Composé par Anne Nikitin

Publié au Royaume-Uni par FKAI Productions

Sainte Maud

Composé par Adam Janota Bzowski

Publié au Royaume-Uni par Universal Music Publishing

Le procès du Chicago 7 :

Composé par Daniel Pemberton

Publié au Royaume-Uni par KMR Music Royalties II SCSP

Deux par deux : à la mer !

Composé par Craig Stuart Garfinkle et Eimear Noone

Publié au Royaume-Uni par Accorder Music

Meilleur score de jeu vidéo original :

Fantôme de Tsushima

Composé par Ilan Eshkeri et Shigeru Umebayashi

Le petit Orphée

Composé par Jessica Curry et Jim Fowler

Ori et la volonté des feux follets :

Composé par Gareth Coker

Meilleure bande originale de télévision :

Un garçon convenable

Composé par Alex Heffes et Anoushka Shankar

Publié au Royaume-Uni par Bright Notion Music-Decca Publishing, Anourag Music Publishing, Lookout Point-BBC Studios Distribution

Dév

Composé par Geoff Barrow, Ben Salisbury et The Insects

Publié au Royaume-Uni par Sony Music Publishing

Dracula

Composé par David Arnold et Michael Price

Publié au Royaume-Uni par Bucks Music Group et Sony Music Publishing

zéros + croix

Composé par Matthew Herbert

Publié au Royaume-Uni par Bucks Music Group et Sony Music Publishing

nous

Composé par Oli Julian

Publié au Royaume-Uni par Concord FTV