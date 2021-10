Lewis Capaldi remporte les ASCAP London Music Awards avec quatre trophées

Lewis Capaldi a remporté pas moins de quatre prix aux ASCAP London Music Awards 2021. L’événement, organisé par l’American Society of Composers, Authors and Publishers, a lieu virtuellement aujourd’hui et demain (19/20 octobre) avec les lauréats honorés sur @ ASCAP Facebook, Twitter, Instagram et @ASCAPLondon Instagram.

Reflétant le succès remarquable et continu des écrivains et interprètes britanniques aux États-Unis au cours de l’année écoulée, les prix récompensent Capaldi comme auteur-compositeur de l’année ASCAP à Londres pour « Someone You Loved » et « Before You Go », de son album extrêmement populaire. Divinement sans inspiration dans une mesure infernale. « Someone You Loved » est également nommé Chanson de l’année et Meilleure chanson en streaming, et « Before You Go » est une chanson gagnante des 100 meilleures chansons.

Le tube de Black Eyed Peas et J Balvin « RITMO (Bad Boys for Life) » remporte deux prix pour son co-auteur anglais Pete Glenister, pour Top Hot Dance/Electronic Song et Winning Hot 100 Song. Le morceau a samplé le smash de Corona de 1993 « The Rhythm of the Night », co-composé par Glenister. Parmi les autres talents britanniques salués par l’ASCAP pour leurs réalisations au cours de l’année écoulée, citons Becky Hill, MNEK, Jasmine Thompson, Steve Mac, Dan Smith de Bastille et de nombreux compositeurs pour le cinéma et la télévision, notamment pour The Crown et Call the Midwife.

« Head & Heart » de Joel Corry avec MNEK, co-écrit par MNEK, Neave Applebaum, Robert Harvey, Lewis Thompson et Leo Kalyan, est nommé Winning Hot Dance/Electronic Song. Le prolifique hitmaker britannique Steve Mac reçoit un autre Winning Hot Dance/Electronic Song Award, avec Dan Smith de Bastille, pour « Happier » de Marshmello avec Bastille.

« Lose Control » de Becky Hill avec Meduza obtient un prix Winning Hot Dance/Electronic Song aux côtés du co-auteur Conor Blake Manning. Les prix Hot Dance/Electronic Song sont décernés à Jasmine Thompson en tant que co-auteur de « Funny », son single avec Zedd, et à Sam Gray pour avoir co-écrit « Takeaway » de Chainsmokers & ILLENIUM avec Lennon Stella.

Le meilleur film de l’année au box-office récompense Daniel Pemberton pour Birds of Prey de DC Comics, avec des prix similaires à Christopher Benstead pour The Gentlemen de Guy Ritchie; Isobel Waller-Bridge et David Schweitzer pour Emma ; Andrew Lloyd-Webber pour Chats; Natalie Holt pour Infidèle ; et Devonté Hynes pour Queen & Slim.

Le prix de la meilleure série câblée revient à Maurizio Malagnini et Peter Salem pour Call the Midwife, et Top Network Series à Dancing with the Stars, les compositeurs de partitions Dan McGrath et Josh Philips. Les meilleures séries et films en streaming sont décernés à Martin Phipps pour The Crown ; Isabella « Machine » Summers pour Little Fires Everywhere et Rob Lord pour Troop Zero.