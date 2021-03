Lewis Capaldi reprogramme la tournée au Royaume-Uni et en Irlande

L’auteur-compositeur-interprète écossais Lewis Capaldi a reporté sa prochaine tournée au Royaume-Uni et en Irlande de cette année à l’été 2022.

Brisant son récent silence sur les réseaux sociaux, Capaldi a annoncé sur Twitter que les restrictions de la pandémie de Covid-19 avaient ralenti la création de son prochain album très attendu. Afin de créer le «meilleur album» possible, Capaldi a déclaré que les dates de la tournée originale devaient être modifiées à l’année suivante.

Les changements de date signifient également que Capaldi ne se produira pas cette année Festival Latitude en juillet mais reviendra pour les dates 2022 de Latitude. Il devait initialement se produire sur la scène principale de l’Obelisk Arena le vendredi 23 juillet.

Discutant du report, Capaldi a déclaré: «Je déteste l’idée de laisser tomber qui que ce soit, surtout après l’année que nous venons d’avoir, mais je sais que, plus que tout, obtenir le bon album doit être ma priorité numéro un pour le moment. J’espère que tu comprends. »

J’espère que tout va bien, voici une petite mise à jour pour vous tous x pic.twitter.com/FOPnyPSsPM – Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) 26 mars 2021

Discutant de son prochain album dans sa récente déclaration, Capaldi a expliqué: «J’ai écrit des tas de chansons qui me passionnent vraiment et j’ai hâte que vous les entendiez.

Plus tôt en janvier, Capaldi a cessé de publier sur Twitter après avoir confirmé qu’il travaillait sur son prochain album après le succès de ses débuts en 2019 acclamés par la critique. Divinement sans inspiration dans une mesure infernale. Incluant des titres remarquables tels que «Grace», «Somone You Loved» et «Hold Me While You Wait», l’album a atteint la première place au Royaume-Uni et en Irlande avec «Someone You Loved», qui est devenu le best-seller single de 2019 au Royaume-Uni.

Alors que les activités de tournée de Capaldi ont été interrompues, les fans ont eu la chance de voir le scélérat Scottsman se produire aux Streamy Awards de Youtube en décembre dernier. Attrapez la performance ici.

Promettant de revenir en 2022, l’annonce comprenait un nouvel itinéraire de tournée. Visitez son site officiel pour plus de détails et voir les nouvelles dates ci-dessous.

juin

17 – Festival de l’île de Wight, île de Wight

24 – Musgrave Park, Cork

25 – Château de Malahide, Dublin

26 – Ormeau Park, Belfast

29 – Festival de Lytham, Lytham

juillet

6 – Castlefield Bowl, Manchester

7 – Théâtre en plein air, Scarborough

10 – Festival TRNSMT, Glasgow

22 – Festival Latitude, Suffolk

septembre

1 – The O2, Londres

2 – The O2, Londres