Lewis Capaldi, The Strokes & More annoncés pour le festival TRNSMT 2022

Le TRNSMT Festival a annoncé ses dates et ses premiers actes pour 2022, avec Lewis Capaldi, The Strokes et Foals se rendront tous à Glasgow l’été prochain.

Après avoir tenu son édition 2021 retardée le week-end dernier (10-12 septembre), le festival Glasgow Green reprendra ses dates habituelles du début juillet de l’année prochaine.

Les têtes d’affiche de TRNSMT 2022, qui se déroulera du 8 au 10 juillet, seront The Strokes, Lewis Capaldi et Paolo Nutini, tandis que d’autres sur la programmation incluent Wolf Alice, Beabadoobee, Fontaines DC, Sigrid, Jimmy Eat World et The Snuts.

Les billets lève-tôt pour TRNSMT 2022 seront mis en vente ici à 9h BST vendredi (17 septembre), et les fans peuvent s’inscrire pour des billets en prévente à partir de 9h demain (15 septembre). Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

Passant en revue TRNSMT 2021, NME a écrit : « Les groupes locaux sont bien représentés et fréquentés, et c’est une perspective passionnante pour l’avenir du festival.

«Ce qu’est cet avenir est peut-être centré sur une chose en particulier. Depuis sa création, TRNSMT a été harcelé par les critiques de son manque de diversité, notamment en ce qui concerne le genre. C’est une caractéristique qui est particulièrement flagrante lorsque bon nombre des meilleurs ensembles proviennent de femmes. »

Cette semaine, un fan de TRNSMT est devenu viral après avoir enterré une bouteille de Buckfast sur le site du festival avant l’événement. Rory Barraclough, présentateur et producteur de Pure Radio en Écosse, a été chargé par la station de se rendre sur le site de Glasgow Green avant que le festival ne prenne forme et d’enterrer une bouteille de la boisson alcoolisée préférée des Écossais.

Le festival a été contraint de fermer sa scène King Tut en raison de la foule immense samedi soir (11 septembre), ce qui a entraîné l’évacuation d’un membre du public.

Les fans ont reçu l’ordre de rester à l’écart de la zone de Glasgow Green lors de la performance phare de Becky Hill sur scène, des écrans affichant un message indiquant que la scène était «pleine et fermée».

