Le milieu de terrain de Bournemouth Lewis Cook a officiellement signé un nouveau contrat jusqu’en 2024, a confirmé le club. La nouvelle vient du fait que les Cherries cherchent à obtenir une promotion dans l’élite deux ans après leur relégation. Cook est également un élément crucial de ces ambitions, en tant que l’un des piliers de l’équipe de Scott Parker avant sa blessure à long terme.

Jusqu’à présent cette saison, sous Parker, les Cherries ont connu un départ invaincu dans le championnat, remportant contre Nottingham Forest et Birmingham City et faisant match nul contre Blackpool, West Bromwich Albion et Hull City. Ensuite, ils affronteront Barnsley, dans l’espoir de gagner les trois points.

Lewis Cook signe un nouvel accord avec Bournemouth

#Cuisine2024 📝 Nous sommes absolument ravis d’annoncer que @lewiscook_ a signé un nouveau contrat de trois ans 🤩 pic.twitter.com/syz6yZGGtm – AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 9 septembre 2021

Ce qui fut dit?

Le directeur général de l’AFC Bournemouth, Neill Blake, a déclaré à afcb.co.uk : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu les services de Lewis pendant au moins trois ans.

“Il s’est imposé comme un membre très important de l’équipe et nous le voyons avoir un rôle majeur à jouer sur le terrain au cours des prochaines années.

“Lewis a travaillé sans relâche et avec diligence à sa rééducation et a fait de nombreux sacrifices pour que lui et le club en profitent lorsqu’il reviendra à l’action.

“Je sais que Scott et son équipe pensent beaucoup à Lewis et sont très impatients de le récupérer une fois sa convalescence terminée.

“En tant que club, nous avons été satisfaits de la façon dont la fenêtre de transfert d’été s’est déroulée et le fait que Lewis soit à nouveau disponible ne fera qu’ajouter à ce que nous pensons être une équipe très compétitive.”

Cook a également partagé ses sentiments après l’annonce : « Je suis ravi, je suis vraiment content de la situation du club en ce moment.

«Je suis vraiment enthousiasmé par la nouvelle équipe de direction, les premiers matchs que j’ai regardés m’ont rendu excité.

“Je suis vraiment heureux de l’avoir trié et signé, maintenant je vais me battre prêt à revenir sur le terrain.”

