“Lewis et Max vont empirer avant de s’améliorer”

La relation entre Lewis Hamilton et Max Verstappen « va empirer avant de s’améliorer » alors qu’ils se battent tous les deux pour les titres mondiaux.

C’est selon l’ancien pilote de Formule 1 Bertrand Gachot.

Après de nombreuses gifles et compliments au début du championnat de cette année, la tension entre Hamilton et Verstappen a atteint son paroxysme lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les rivaux du titre se sont affrontés dans le premier tour à travers le Copse à grande vitesse, Verstappen subissant le plus gros accident de sa carrière.

Alors qu’il était blessé et en colère, Hamilton a surmonté une pénalité pour avoir causé la collision pour remporter la victoire.

Verstappen s’est tourné vers les réseaux sociaux pour critiquer les célébrations du pilote britannique, ce qui était une erreur selon Gachot.

S’exprimant sur le podcast Beyond The Grid, l’ancien pilote de F1, qui a marqué cinq points au cours de ses six ans de carrière, a déclaré : « Je suis de la vieille école, si j’étais Verstappen, je n’aurais rien dit du tout.

« Je n’aurais pas dit à Hamilton ce que je pensais et j’aurais juste dit ‘nous parlerons sur la piste’. Mais c’est facile à dire.

Quant à la pénalité de 10 secondes infligée à Hamilton, qui lui a été infligée par les commissaires de Silverstone, Gachot a déclaré qu’à son avis, il ne s’agissait que d’un incident de course.

“Je pense que ces pénalités sont trop lourdes”, a-t-il déclaré, “et pour être honnête, je pense que c’était un incident de course à mon avis, mais qui suis-je pour juger.”

Le Français de 58 ans pense que la bataille acharnée pour le titre de cette année est telle que les relations entre les deux protagonistes continueront de se détériorer au fur et à mesure que la saison avance.

“Ces gars sont les meilleurs et ils se battent pour le championnat du monde, ils sont prêts à tout”, a-t-il ajouté.

« Vous verrez, ça va empirer avant de s’améliorer.

“Il n’y a aucun doute dans mon esprit, comme Senna et Prost à cette époque. Et je pense que c’est la beauté du sport, c’est de voir ces gars-là et qui feront plus ou moins d’erreurs.

Hamilton revient de la pause estivale avec huit points d’avance sur Verstappen au championnat des pilotes. Mercedes a 12 points d’avance sur Red Bull.