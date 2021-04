«Lewis et Valtteri sont des coéquipiers pour moi comme Nicholas», dit Russell après des discussions «privées» de Wolff · .

George Russell a déclaré qu’il considérerait les pilotes Mercedes autant comme ses coéquipiers que son compatriote Williams, Nicholas Latifi, après son accident à Imola, mais a insisté sur le fait qu’aucune règle d’engagement entre eux n’avait été établie.

Le pilote Williams s’est embrouillé avec Valtteri Bottas en essayant de dépasser la Mercedes pour la neuvième place du Grand Prix d’Émilie-Romanga. Le crash qui en a résulté a mis les deux pilotes hors service.

Russell, un pilote junior Mercedes, a déclaré qu’il avait parlé «longuement» avec le PDG de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, depuis l’accident d’Imola. «Mais le contenu de celui-ci restera privé.»

«Il a été très favorable, très constructif», a poursuivi Russell. «Notre relation n’a pas du tout été endommagée à la suite de l’incident, bien au contraire.

«De même, tout le monde chez Williams, ils ont été incroyablement favorables, ils veulent que j’attaque ces opportunités. Nous sommes fiers d’avoir été dans cette position. Nous étions en 10e position en nous battant pour les points au mérite.

Russell a déclaré que son déménagement sur Bottas avait été une «tentative audacieuse» de passe. «Je me suis peut-être trompé à cette occasion car cela a finalement mis fin à ma course et à la course pour notre équipe et a raté des points.» Il entend être plus circonspect lors de la course des deux pilotes Mercedes, Bottas et Lewis Hamilton, à l’avenir.

«Je pense que si nous nous retrouvons à combattre à nouveau contre une Mercedes, nous ferons du très bon travail et nous serons en très bonne position. J’espère donc que nous nous trouvons dans cette situation », a-t-il déclaré. «Mais il n’y a certainement pas de règles d’engagement. C’est juste un peu plus de bon sens.

«En tant que pilote, vous ne vous lancez jamais dans un incident planifiant un crash et la fin de votre course. Et certainement pas avec un coéquipier.

«Je suis ici à cause de Mercedes, ils m’ont fait gravir les échelons juniors, ils m’ont vraiment aidé en Formule 1. Et par conséquent, ils sont une famille pour moi comme Williams est une famille pour moi.

«Lewis et Valtteri sont des coéquipiers pour moi car Nicholas est un coéquipier pour moi. Règle numéro un en tant que pilote de course: vous ne vous écrasez pas avec vos coéquipiers. C’est donc derrière nous maintenant, nous vivons et apprenons et nous allons passer à autre chose.

