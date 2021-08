Lewis – Gagner: horaire, télévision, carte et où regarder l’UFC 265 en direct aujourd’hui

La perte de McGregor lors du dernier pay-per-view est toujours d’actualité, mais il est temps de se tourner vers l’avenir pour un nouveau pay-per-view.

Calendrier : À quelle heure commence le match entre Derrick Lewis et Ciryl Gane à l’UFC 265 ?

Amanda Nunes était prévue pour l’événement principal de ce PPV, mais elle a été testée positive au covid et le procès est tombé. Derrick Lewis et Ciryl Gane, un duel qui a beaucoup généré dans le précédent, prennent leur place avec une confrontation qui s’échauffe par moments. L’UFC 265 a lieu ce samedi 7 août 2021 au Toyota Center de Houston (Texas) à partir de 17h00 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 19h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 21h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 00/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.Le Chili: 18: 00/20: 00/22: 00 heures.La Colombie: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.Argentine: 19: 00/21: 00/23: 00 heures.Pérou: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 265 : Derrick Lewis vs Ciryl Gane ?

Le UFC 265 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire : PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 265 en direct : Derrick Lewis vs Ciryl Gane ?

En AS, vous pouvez également continuer à l’UFC 265, qui se terminera par le duel entre Derrick Lewis et Ciryl Gane pour le championnat intérimaire des poids lourds. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 265 : Derrick Lewis contre Ciryl Gane

Carte étoile UFC 265 Derrick Lewis contre Ciryl Gane: Championnat intérimaire des poids lourds.José Aldo contre Pedro Munhoz : poids coq.Michael Chiesa contre Vicente Luque : poids welter.Tecia Torres contre Angela Hill : poids de paille.Song Yadong contre Casey Kenney : poids coq.Carte préliminaire de l’UFC 265 Bobby Green contre Rafael Fiziev : poids léger.Vince Morales contre Drako Rodriguez : poids coq.Alonzo Menifield contre Ed Herman : poids lourd léger.Karolina Kowalkiewicz contre Jessica Penne : poids de paille.Première carte des préliminaires de l’UFC 265 Manel Kape contre Ode Osbourne: poids mouche.Miles Johns contre Anderson Dos Santos : poids coq.Victoria Leonardo contre Melissa Gatto : poids mouche.Johnny Muñoz contre Jamey Simmons : poids coq.