Lewis Hamilton a déclaré que voir les réactions de Toto Wolff au cours du week-end au Brésil l’avait fait « rire à l’intérieur », et espère en voir plus.

Lorsque le pilote Mercedes a dépassé Max Verstappen pour la tête à Interlagos le week-end dernier, Wolff a été vu en train de célébrer et de pointer la caméra braquée sur lui dans le garage de l’équipe.

Le directeur de l’équipe a également été entendu dire « F *** them all » après les qualifications au sprint alors que Hamilton s’est hissé de l’arrière du peloton à travers le sprint et le grand prix pour remporter une victoire cruciale – et Wolff lui-même a déclaré que « la diplomatie a terminé » entre Mercedes et Red Bull alors que la lutte pour le titre atteint son paroxysme dans les semaines à venir.

Avec cela, le septuple champion du monde a le sentiment que la mentalité « se répercutera » sur le reste de l’équipe lors des trois dernières courses.

« J’adore voir l’esprit combatif de Toto, cela me rend si heureux », a déclaré Hamilton aux journalistes au Qatar.

« Il y a une photo que j’ai vue de lui lors de la dernière course et ça m’a fait rire à l’intérieur, c’était tellement bon.

« Si Toto s’en souciait moins et était juste cool, je ne sais pas… que le feu et la passion font partie de notre infrastructure et de notre écosystème et cela s’écoule de lui.

«Il est le leader de l’équipe et vous voulez cela dans votre patron, quelqu’un qui est là-bas, qui pousse et poursuit chaque milliseconde et avec vous tout au long du chemin.

« J’aime donc qu’il défende ce qu’il pense être juste. Nous avons énormément grandi [close] au cours de ces années, comme nous continuerons de le faire.

Il y a eu plusieurs combats serrés et points d’éclair clés entre les deux rivaux du titre en 2021, notamment à Silverstone et Monza, lorsqu’ils sont entrés en collision.

Après un autre appel serré au Brésil passé sans incident, on a demandé au pilote Mercedes s’il sentait le contact et toute acrimonie provenant de moments tendus ont nui au spectacle de la bataille pour le titre.

« Je ne pense pas. C’est ça le sport, non ? Hamilton a répondu.

« C’est intense, la bataille sur et hors piste… Je pense qu’il n’y a aucune raison pour que, en tant qu’hommes, cela ne puisse pas être discuté et compris. Je pense qu’en fin de compte, le respect est vraiment important, que nous restons respectueux les uns des autres, sur et hors piste.

Les deux protagonistes du titre ne sont séparés que de 14 points à l’approche du week-end au Qatar, ce combat pour le Championnat du monde semblant aller jusqu’au bout.