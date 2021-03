En remportant le Grand Prix de Bahreïn contre toute attente, Damon Hill affirme que Lewis Hamilton a «arrêté la pourriture» qui menaçait la saison de Mercedes.

Avant le Grand Prix de Bahreïn de 56 tours dimanche, 2021 n’allait pas très bien pour Mercedes.

L’équipe a connu des moments difficiles lors des tests, a ralenti et a également connu quelques problèmes de fiabilité. Insolite pour l’équipe qui est normalement si solide.

Avance rapide de deux semaines et Mercedes n’a pas dominé une seule séance d’essais pour le Grand Prix de Bahreïn, Hamilton perdant la pole position face à Max Verstappen de trois dixièmes de seconde.

24 heures plus tard, il a rattrapé cela.

Le Britannique a mis ce que Hill considère comme l’un de ses «plus grands disques» pour tenir Verstappen et remporter la victoire par 0,7s.

S’exprimant sur le ‘F1 Nation Podcast’, le Champion du Monde 1996 a déclaré: «Je pense que c’était l’un des plus grands entraînements de Lewis Hamilton.

«Il n’a jamais ressemblé à un favori de tout le week-end, il ne ressemblait pas à un favori avant le lancement de la voiture.

«Martin Brundle a évoqué sa solennité et sa grognon, on aurait dit qu’il y avait un peu de dispute et peut-être que ce n’était pas un camp heureux chez Mercedes.

«Puis il arrive sur le circuit, fait des essais, ils ont eu des problèmes, tout était en train de devenir un cas de » oh mon Dieu, le pendule a basculé en faveur d’une autre équipe « .

«Je parie qu’il y avait des gens qui ont mis de l’argent pour que Max Verstappen remporte cette course, mais Lewis a arrêté la pourriture et c’était une performance exceptionnelle sous pression, être traqué mais gardant son sang-froid.

«Et quand Max a bondi, Lewis avait encore quelques trucs dans sa manche.»

Comme la plupart des fans de Formule 1, Hill a vraiment aimé regarder la bataille de dimanche soir.

Le «jeune prétendant» contre le septuple champion du monde, Hamilton a déjoué Verstappen alors qu’il l’entraînait à faire une passe qui n’était pas là pour être faite.

«J’ai vraiment adoré et ce que j’aime, c’est la qualité des performances, tout au long du terrain, mais surtout à l’extrémité pointue.

«C’était l’une de ces courses déterminantes dont ils parleront dans les années à venir, car elle l’a mise en place. C’était comme Michael Schumacher lorsqu’il est arrivé en Formule 1.

«Max Verstappen, le jeune prétendant, contre le sept fois champion du monde établi pour son huitième, Sir Lewis Hamilton, qui était sur une forme spectaculaire.

«Je pense que Max reviendra sur cette course et réfléchira peut-être à la façon dont il aurait pu faire les choses différemment, mais néanmoins, il a été aspiré. Lewis lui a absolument vendu un mannequin, et il a accepté.

«Il a fait le tour de l’extérieur et Lewis savait exactement ce qu’il avait à faire. Au moment où Lewis s’est déplacé vers le côté droit, après avoir passé le marqueur arrière, j’ai pensé – c’est un peu étrange. Il ouvre la porte grande ouverte à Max. Mais bien sûr, il a remis Max dans une position défensive.

«Ça avait l’air génial de faire le tour de l’extérieur de Lewis Hamilton, offre très alléchante – merci beaucoup, mais bien sûr, Lewis savait que tout ce qu’il avait à faire était d’épuiser toute la piste et de presser Max.

«Et puis Max a eu la pression sur lui, car il savait qu’il devait le rendre, et peut-être qu’il l’a rendu un peu trop tôt. Il va rentrer à la maison maintenant et se dire en fait « putain, putain – j’aurais dû faire ça, j’aurais dû faire ça. »

«Pendant ce temps, Lewis pensera ‘gotcha’ – il a encore quelques choses à apprendre.

