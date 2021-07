Lewis Hamilton a averti que Russell avait la même attitude que Max Verstappen

Avant leur partenariat potentiel en 2022, David Coulthard dit que George Russell n’a peut-être pas la vitesse de Lewis Hamilton, mais son attitude « je m’en fiche » pourrait être un problème pour le Britannique.

Russell est, selon le moulin à rumeurs de la F1, à quelques semaines de sa confirmation en tant que pilote Mercedes 2022.

Le Britannique, si les rumeurs sont correctes, formera la moitié d’une formation entièrement britannique aux côtés du septuple champion du monde Hamilton, avec Valtteri Bottas ayant reçu ses ordres de marche.

Mais alors que Bottas a été le numéro deux parfait pour le rôle de chef d’équipe de Hamilton, Coulthard estime que Hamilton pourrait avoir des moments plus difficiles contre Russell.

Non pas parce qu’il est aussi rapide que son compatriote, mais parce que la « passion » et la « faim » du joueur de 23 ans signifient qu’il n’aura pas peur de se battre contre Hamilton.

“Nous avons vu la faim et l’esprit de course de George lorsqu’il a rencontré Valtteri à Imola”, a déclaré Coulthard au Mirror. “Il a probablement réagi de manière excessive là-bas, ce qui n’est qu’une opinion.

« Mais ce que nous avons vu, c’est sa passion au volant et c’est le genre de passion dont il aura besoin pour battre Lewis.

« Il ne va pas battre Lewis avec une vitesse pure, Lewis est l’un des pilotes les plus rapides de la dernière décennie, sinon le plus rapide, je pense que George a le talent pour égaler cette vitesse.

« Alors, où va-t-il battre Lewis ? Il va le battre avec cette passion, cette faim, ce “vous pourriez être Lewis Hamilton mais quand nous irons sur la bonne voie, je me fiche de qui vous êtes”.

“C’est exactement ce que propose Max Verstappen lorsqu’il est dans la voiture de course.”

Russell a déjà eu une audition avec Mercedes, remplaçant Hamilton au Grand Prix de Sakhir 2020 où il s’est qualifié P2 derrière Bottas, défiant le Finlandais tout au long de la course, et aurait remporté le grand prix si la journée n’avait pas été lamentable pour les équipages des arrêts au stand de Mercedes. .

Malgré tout, sauf sa propre capacité contre lui, Russell a quand même terminé la course à la neuvième place et a marqué un point supplémentaire en réalisant le tour le plus rapide de la course.

“Je pense que George Russell est la vraie affaire”, a déclaré l’ancien pilote Coulthard. « Je n’en suis pas sûr, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps pour que George Russell soit annoncé comme pilote Mercedes.

« C’est un talent en devenir, il a montré ce qu’il pouvait faire lorsqu’il était dans la voiture à Bahreïn. Je ne manque pas de respect à Valtteri qui est un très bon pilote de course et un vainqueur de Grand Prix, mais le sport est une question d’élan.

« Qu’il s’agisse de course automobile, de football ou de tout autre sport que vous pratiquez, il y a un moment où ce talent doit avoir sa chance. Je ne doute pas qu’il a les compétences pour livrer.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a laissé entendre qu’il prendrait une décision concernant le coéquipier de Hamilton pendant les vacances d’été.

