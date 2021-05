Lewis Hamilton a “ beaucoup appris ” sur Max mais ne dit pas quoi

Lewis Hamilton a appris «beaucoup» sur Max Verstappen en le pourchassant au GP d’Espagne, mais il ne dit pas quelles étaient ces leçons.

Hamilton a de nouveau couru roue à roue avec son rival au titre, cette fois sur le circuit de Barcelone.

Bien que le pilote Mercedes soit parti de la pole position, c’est encore une fois Verstappen qui a mené dans le premier virage en réussissant une passe robuste pour prendre la tête.

Hamilton a passé les 24 tours suivants à chasser Verstappen, rebondissant dans et hors de portée du DRS alors qu’il collait près du Red Bull.

C’était plus ou moins la même chose plus tard dans la course quand Hamilton, sur une stratégie à deux arrêts, a de nouveau pourchassé le Néerlandais. Cette fois, cependant, la bataille de roue à roue a été remportée par Hamilton qui a réussi la passe et a vérifié la victoire.

«C’était en fait une très bonne journée», a-t-il déclaré aux médias dimanche soir. «J’ai beaucoup appris sur Max aujourd’hui et peut-être plus que toutes les autres courses réunies.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait partager ces leçons, il a répondu en riant: «Pas particulièrement, non.

«C’était juste quand vous êtes avec des gens sur la bonne voie… vous pouvez voir différentes choses et vous pouvez suivre de près.

«De toute évidence, je suivais de relativement près et j’ai beaucoup appris sur sa voiture et beaucoup appris sur la façon dont il l’utilise. C’était donc une bonne course à cet égard.

👀⏪ TOUR 1 / TOUR 1 Verstappen et Hamilton au départ 💪 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/eIN5aAmZzn – Formule 1 (@ F1) 9 mai 2021

Le résultat de dimanche, qui signifiait que Hamilton a pris 94 points lors des quatre premières courses, est le meilleur départ de la saison pour le Britannique.

Malgré cela, le septuple champion du monde, qui a pris sa 100e pole position samedi, dit qu’il va devoir continuer à apporter son «A-game» chaque week-end s’il espère garder Verstappen à distance.

«Chaque année, je reviens et j’essaie toujours de m’améliorer», a-t-il déclaré. «Le plus souvent, cela a tendance à être, ou cela semble impossible, mais c’est une nécessité.

«Les Red Bulls ont démarré avec une force incroyable. Max a un… Ils ont tous les deux une voiture et une opportunité qui ont remporté le championnat. Tout comme nous.

«Cela nous prendra tout, non seulement moi apportant mon A-game, mais l’équipe apportant son A-game, week-end, week-end. Sinon, ces gars-là gagneront.

Hamilton a 14 points d’avance sur Verstappen dans la course au titre mondial.

