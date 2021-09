“Lewis Hamilton a cessé de donner de l’espace à Max Verstappen après Silverstone”

L’ancien pilote de F1 Christijan Albers a déclaré que Lewis Hamilton était toujours celui qui a laissé à Max Verstappen de l’espace en piste, jusqu’à Silverstone.

Il y a quelque chose à propos d’un week-end de qualification au sprint qui semble inspirer le contact entre les deux protagonistes du titre, car Monza a vu la deuxième collision majeure entre Verstappen et Hamilton en 2021.

Un arrêt au stand de 11 secondes pour Verstappen a été suivi d’une visite difficile aux stands pour Hamilton également, ce qui signifie que le septuple champion du monde a émergé sur la piste presque au niveau de Verstappen alors qu’ils se précipitaient pour le virage 1.

Prenant la ligne extérieure pour la première partie de la chicane Rettifilo, Verstappen a ensuite cherché à remonter à l’intérieur de Hamilton au virage 2.

Mais serré au bord de la saucisse, Verstappen serait lancé dans Hamilton, avec une roue arrière de sa Red Bull frappant la tête de Hamilton alors que les pilotes s’échouaient dans le gravier, avec la Red Bull au-dessus de la Mercedes.

Malgré l’impact, Hamilton a été sauvé d’un résultat bien pire car le Halo a emporté la majeure partie de l’impact.

En fin de compte, les commissaires ont infligé une pénalité de trois places sur la grille à Verstappen pour le Grand Prix de Russie, jugeant qu’il était “principalement” fautif, bien que le Néerlandais ait accusé Hamilton de ne pas lui laisser suffisamment d’espace.

Et Albers a déclaré que c’était toujours Hamilton qui laissait la marge à Verstappen dans leurs batailles, mais cela a changé après leur collision au coin de Silverstone’s Copse.

“Si vous regardez Imola, avec le départ de la course, vous voyez également qu’il pousse simplement Hamilton vers l’extérieur”, a déclaré Albers à De Telegraaf.

« Si vous regardez Barcelone exactement de la même manière. Si vous regardez Silverstone avec la course de sprint et les premiers virages jusqu’à Copse. Il prend la route à chaque fois. Et vous pouvez voir que Hamilton doit continuellement encaisser et il va plus du côté sûr.

« À un moment donné, ça s’arrête. Hamilton est du même calibre que Verstappen. Ce sont deux grands pilotes. C’est une situation de Senna Prost dans laquelle nous nous trouvons.

« Lewis a toujours donné les millimètres et les centimètres à Max, mais finalement, vous devez tracer une ligne. Et depuis Silverstone, c’est arrivé.

Aucun des deux pilotes n’ayant terminé le Grand Prix d’Italie, Verstappen a conservé son avance de cinq points sur Hamilton au championnat des pilotes.

Verdict PlanetF1