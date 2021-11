Alain Prost pense que Lewis Hamilton a de la «chance» d’avoir Max Verstappen qui le pousse et le maintient motivé à ce stade de sa carrière.

En tant que septuple champion du monde, Hamilton vise un huitième titre qui le placerait seul au sommet en tant que pilote de Formule 1 le plus titré de tous les temps.

Mais après avoir déjà accompli tant de choses en Formule 1, Prost a posé la question de savoir ce qu’un pilote comme Hamilton peut espérer faire de plus en F1 ?

Cependant, pour Hamilton, il a le défi féroce de Verstappen pour le maintenir, le Néerlandais menant le championnat des pilotes de huit points avec deux courses à disputer.

Prost, quadruple champion du monde, pense que Hamilton doit être reconnaissant pour le combat que Verstappen apporte.

« Nous sommes très chanceux d’assister à ce championnat cette année avec deux grands pilotes », a déclaré Prost à Channel 4.

« Tout le monde me pose des questions sur Ayrton [Senna] et moi-même, mais si vous vous souvenez, à l’époque, nous avions cinq ou six ans de différence. Nous parlions déjà de la différence des générations.

« Maintenant, ils ont 12, 13 ans d’écart, donc c’est un grand écart, mais vous avez presque un jeune gars mais avec déjà beaucoup d’expérience, beaucoup de vitesse, et Lewis – nous savons tous ce qu’il a fait.

« En fait, je pensais que pour Lewis, il a beaucoup de chance d’avoir Max en ce moment pour le pousser, car quand vous avez remporté sept fois le championnat et plus de 100 victoires, que voulez-vous accomplir ?

« Donc, vous devez avoir une motivation supplémentaire et ce que j’ai appris dans le passé, c’est que lorsque vous avez deux comme celui-ci qui se battent aussi dur, vous obtenez le meilleur de vous-même, le meilleur de votre équipe, donc c’est fantastique.

« Ce qui est vrai, c’est qui que ce soit, Max ou Lewis, nous aurons un fantastique champion du monde cette année, ce qui est le plus important. »

Hamilton a été couronné champion du monde au cours de six des sept dernières saisons. La théorie a donc été avancée à Prost selon laquelle Verstappen serait un meilleur champion de Formule 1 à ce stade.

Cependant, alors que Prost a reconnu que les gens veulent « voir le jeune homme battre le vieil homme », les réalisations continues de Hamilton ne doivent pas être sous-estimées.

« Normalement, le jeune a toujours un avantage parce que les fans veulent voir le jeune battre le vieil homme », a expliqué Prost.

« Mais d’un autre côté, vous devez reconnaître que ce que Lewis fait, la façon dont il peut mettre le niveau de ses performances là où il en a besoin, c’est fantastique. »

Verdict PlanetF1