Lewis Hamilton a déclaré qu’il avait « l’argent du sang » sur ses mains pour ne pas avoir condamné l’accord de parrainage de Mercedes avec la société de revêtement de la tour Grenfell

Lewis Hamilton a été critiqué pour ne pas s’être prononcé contre l’accord de parrainage entre Mercedes et Kingspan, la société responsable de la production d’isolants combustibles utilisés sur la tour Grenfell.

Michale Gove, la secrétaire d’État à la mise à niveau, au logement et aux communautés a été «profondément déçue» et les survivants de Grenfell ont déclaré que l’accord était «vraiment choquant».

Mercedes aura la marque Kingspan sur la voiture de Lewis Hamilton pour le Grand Prix d’Arabie saoudite

Une lettre du groupe de survivants Grenfell United a été envoyée détaillant leur colère et leur déception envers Mercedes.

Il disait : « Kingspan a joué un rôle central en infligeant la douleur et la souffrance que nous ressentons aujourd’hui.

« Il doit y avoir un degré de censure publique pour l’imprudence et l’insouciance de Kingspan pour la vie humaine. »

Toto Wolff, le directeur général de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas, s’est ensuite excusé dans une lettre adressée au groupe des survivants.

« La tragédie de l’incendie de la tour Grenfell était au-delà de l’imaginable pour moi, et cela ne devrait jamais arriver », a déclaré Wolff.

Wolff, le directeur général, a été fortement critiqué

« Au nom de notre équipe, je tiens sincèrement à vous présenter mes excuses pour le mal supplémentaire que cette annonce a causé. Cela n’a jamais été notre intention de le faire.

« Le travail de l’enquête publique pour établir toutes les causes de la tragédie est d’une importance cruciale. Avant de conclure notre partenariat, nous nous sommes engagés avec Kingspan en profondeur pour comprendre le rôle joué par leurs produits dans ce qui s’est passé à Grenfell.

« Kingspan a déclaré n’avoir joué aucun rôle dans la conception ou la construction du système de revêtement de la tour Grenfell et qu’un petit pourcentage de leur produit a été utilisé comme substitut à leur insu dans une partie du système qui n’était pas conforme aux réglementations en matière de construction. et était dangereux.

«Je sais que cela ne change en rien la terrible tragédie que vous avez subie, ou la douleur profonde et continue ressentie dans votre communauté, et je tiens à remercier Grenfell United pour l’offre de me rencontrer en personne pour que j’apprenne et comprenne mieux. .

« J’ai hâte de nous réunir dès que nous le pourrons. »

Gove a envoyé à Wolff une lettre condamnant leur décision, qui a également été tweetée.

« J’ai lu avec une profonde déception votre décision d’accepter le parrainage de la société de revêtement Kingspan », a déclaré Gove.

« Vous serez au courant de la tragédie de la Grenfell Tower le 14 juin 2017, au cours de laquelle 72 personnes ont tragiquement perdu la vie.

« Je sais que vous ne savez pas non plus, si vous ne l’étiez pas auparavant, que Kingspan a fabriqué l’isolant K15 qui a été utilisé sur la tour Grenfell et un participant essentiel à l’enquête publique statutaire en cours. »

Lewis Hamilton fait également l’objet de vives critiques de la part des survivants de Grenfell, notamment après avoir publié une photo sur Instagram à l’occasion du troisième anniversaire de la tragédie.

Le septuple champion du monde a reçu une lettre du groupe de soutien Grenfell Next of Kin disant qu’il avait « l’argent du sang » sur les mains, qu’il était du « mauvais côté de l’histoire » et qu’il serait « tenu pour responsable » si il n’a pas réussi à s’exprimer.