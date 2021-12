Lewis Hamilton « a demandé à Toto Wolff de retirer ses protestations » contre le résultat du GP d’Abou Dhabi

Lewis Hamilton a exhorté Toto Wolff à retirer ses protestations contre le résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi, a déclaré un site Web néerlandais.

Mercedes était directement dans le coup avec deux protestations, qui se sont toutes deux avérées infructueuses, après que Hamilton se soit vu arracher un huitième championnat du monde des pilotes dans le dernier tour par Max Verstappen à Yas Marina.

Alors que les champions des constructeurs pour une huitième saison consécutive ont protesté contre le fait que Verstappen avait brièvement dépassé Hamilton derrière la voiture de sécurité, leur allégation la plus saillante semblait être celle concernant le processus au cours duquel les feux sont passés au vert pour un dernier tour de course.

Le directeur de course Michael Masi a admis plus tard qu’il était impatient de ne pas terminer la course derrière la voiture de sécurité, après avoir déclaré lors de l’audition des commissaires sportifs qu’« il était depuis longtemps convenu par toutes les équipes que, dans la mesure du possible, il était hautement souhaitable que la course se termine dans un état « vert » (c’est-à-dire pas sous une voiture de sécurité) ».

Mais pour atteindre cet objectif, il n’a autorisé que cinq pilotes à se défaire au lieu des huit qui étaient dans cette position, dont les trois autres étaient derrière Verstappen sur la route – donnant ainsi au pilote Red Bull des pneus tendres beaucoup plus frais. , un coup franc à Hamilton.

Il n’y a pas de mots. – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 12 décembre 2021

Le site Web f1maximaal.nl a tenu un blog en direct tout au long de la course, rapportant tous les développements alors que Red Bull et Mercedes ont chacun rendu deux visites distinctes aux commissaires sportifs avec une pause entre les deux.

Pendant cette pause, ils ont rapporté une rumeur avec le contexte selon laquelle « des sources du monde des courses en Angleterre » leur avaient dit que Hamilton « aurait demandé à Wolff de retirer les protestations contre Verstappen et Red Bull ».

Bien sûr, cela ne s’est pas produit, Mercedes ayant l’avocat Paul Harris QC avec eux sur le circuit.

Environ 45 minutes après la publication de cette rumeur, la FIA a annoncé que la protestation concernant les dépassements sous Safety Car avait été rejetée, et 40 minutes plus tard, l’autre protestation a connu le même sort.

Cependant, ce n’est pas encore la fin de l’affaire. Mercedes a par la suite déclaré son intention de faire appel des verdicts et ils avaient 96 heures pour officialiser cette décision, la confirmation devrait donc avoir lieu d’ici jeudi.

Verstappen était enfin libre de célébrer son premier Championnat du monde dimanche soir à Abou Dhabi, mais il reste une réelle chance que le tout dernier acte d’une saison 2021 inoubliable puisse se jouer dans une salle d’audience.