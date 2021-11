Lewis Hamilton a désormais un «point de vue différent» sur l’incident au Brésil avec Max Verstappen

Lewis Hamilton dit qu’il a un « point de vue différent » sur son quasi-accident avec Max Verstappen au Brésil maintenant qu’il a vu les images.

L’angle de caméra embarqué orienté vers l’avant n’était disponible dans la voiture de Verstappen que quelques jours après le Grand Prix de Sao Paulo, au cours duquel les rivaux du titre ont failli se battre au 48e tour.

Mercedes a demandé un droit de révision maintenant que l’angle de la caméra a été révélé, car ils accusent Verstappen de ne pas avoir appliqué suffisamment de verrouillage de direction pour atteindre le sommet du virage 4 avec Hamilton à l’extérieur.

Les deux pilotes sont sortis large à la sortie du virage mais ont pu revenir et Hamilton a réussi à dépasser son rival pour le titre dans le même virage plus tard dans la course.

Hamilton a déclaré après la course qu’il sentait que c’était « un combat difficile » et qu’il « n’attendrait rien de moins », mais il a maintenant une vision différente de l’incident – même s’il ne gaspillera pas d’énergie à trop s’en inquiéter.

« Je pense que la raison à l’époque je dirais [what I said] c’est la mentalité qu’il faut adopter », a déclaré Hamilton aux journalistes lors de la journée des médias pour le Grand Prix du Qatar.

« Si vous vous asseyez dans la voiture à ce moment-là et que vous vous plaignez, cela ne fera que vous retenir, donc pour le moment, je devais continuer d’avancer et il est également difficile de juger quelque chose dont vous n’avez pas vu tous les angles.

«Je l’ai revu et j’ai naturellement un point de vue différent maintenant. Mais je mets juste toute mon énergie à régler la voiture et à m’assurer que je suis dans le bon espace libre ce week-end, donc je n’y ai pas vraiment donné quoi que ce soit.

L’appel de son équipe Mercedes a été déposé avant le week-end du Grand Prix du Qatar dans l’espoir que la FIA applique une pénalité rétrospective à Verstappen – car toute pénalité de temps appliquée ferait chuter le pilote Red Bull derrière Valtteri Bottas dans le classement officiel du Brésil, ce qui signifie que le déficit de Hamilton à le Néerlandais tomberait à 11 points au championnat des pilotes.

Cependant, le septuple champion du monde se concentre uniquement sur lui-même et laisse son équipe s’inquiéter de faire pression sur les stewards.

« Honnêtement, ce n’est pas quelque chose dans lequel je veux trop plonger », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas du tout regardé… J’ai vu les images embarquées, par exemple, qui sont sorties mais comme je l’ai dit la dernière course, j’essayais juste de me concentrer sur le fait que nous avons fait quelque chose d’assez remarquable, tellement inattendu, donc j’essaie de ne pas me concentrer sur les points négatifs.

« L’équipe que je connais est en discussion à ce stade, alors je vais les laisser faire. »