“ Lewis Hamilton a distingué Mercedes et Red Bull à Portimao ”

Le directeur de l’ingénierie sur piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que Lewis Hamilton avait fait la différence contre Red Bull au GP du Portugal.

Les étapes d’ouverture de la course ont été de loin les plus divertissantes alors que Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas se disputaient les trois premières places.

À un moment donné, Hamilton était en troisième place, mais le septuple champion du monde a ensuite dépassé ses deux rivaux au titre en piste pour remporter une 97e victoire de sa carrière en Formule 1.

Et un dimanche après-midi à Portimao où il y avait peu de choix entre Mercedes et Red Bull, Shovlin a déclaré que c’était Hamilton qui s’était avéré être ce quelque chose de plus dont Mercedes avait besoin.

“Pour être honnête, nous sommes vraiment en train de nous fendre les cheveux, je pense que Lewis a réalisé le meilleur tour de la journée samedi, mais l’un des trois pilotes aurait pu être en pole”, a déclaré Shovlin après le Grand Prix du Portugal, cité par GPFans.

«Je pense que si vous regardez aujourd’hui, c’est Lewis qui l’a remporté. Il était en P3, il a doublé en piste à deux reprises et a pris les devants et a contrôlé la course.

“Les voitures, il est très difficile de les séparer, mais si vous voulez séparer quoi que ce soit, Lewis était le meilleur pilote aujourd’hui et c’est pourquoi il est assis sur la plus haute marche.”

En plus des dépassements, Shovlin estime que la gestion des pneus est également une force clé de Hamilton, une force que les autres sur la grille ne peuvent égaler.

“Lewis est très doué pour les dépassements, il semble savoir où positionner la voiture et aussi souvent, il ne continue pas d’essayer tour après tour, il est en quelque sorte assis là et saisit l’opportunité”, a expliqué Shovlin quand a posé des questions sur la capacité de Hamilton à prolonger la durée de vie de ses pneus.

«Son sens des pneus est la clé de la façon dont il parvient à rester assis là, à ne pas les surchauffer et à les entretenir, mais il a les mêmes pneus que tout le monde et il les a endommagés en les chauffant et en glissant dessus.

«La clé est de les garder au frais et de limiter le glissement et je pense qu’il est juste meilleur que les autres.»

