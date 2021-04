Lewis Hamilton a dit à Mercedes qu’il n’était “ pas bizarre ” à son arrivée

Sir Lewis Hamilton a dit à Mercedes qu’il n’était «pas bizarre» lors de son arrivée, il est simplement comme il est, et ils lui ont donné l’espace pour grandir.

Hamilton est arrivé pour la première fois sur la grille de la Formule 1 en 2007 et a eu un impact instantané avec McLaren, tombant à un point seulement de devenir Champion du Monde lors de sa saison recrue.

Il atteindrait cet objectif la saison suivante, mais après avoir été incapable de répéter l’accomplissement avec McLaren, Hamilton a fait un passage surprise à Mercedes pour 2013.

Cela s’est avéré être une année où les bases ont été jetées pour une domination sans précédent de Hamilton et de Mercedes car en 2014, la formation allemande s’est lancée dans une série de sept titres de pilotes et de constructeurs d’affilée.

Hamilton est devenu sept fois champion du monde en 2020 et a maintenant l’ambition d’un huitième.

Et il a le sentiment que la clé de ce succès futur a été de dire à Mercedes qu’il n’était pas une personne étrange en rejoignant l’équipe et qu’il voulait grandir avec eux.

«C’est une relation comme aucune relation précédente», a déclaré Hamilton à Gazzetta Dello Sport.

«Quand j’ai rejoint l’équipe, j’ai immédiatement dit: ‘Je suis comme je suis, je ne suis pas bizarre mais je suis juste comme je suis. Je suis content de qui je suis et en plus je veux gagner des championnats pour toi, je veux grandir ».

«Ils m’ont donné l’espace pour grandir et c’est pourquoi je me suis retrouvé avec la meilleure équipe de Formule 1 pour pouvoir le faire.»

Hamilton est l’une des personnalités les plus uniques sur et hors piste, et son style de vie en est certainement le reflet.

Il promeut ouvertement qu’il est végétalien, alors que ces dernières années, Hamilton a fait de grands progrès dans la sensibilisation à la diversité à la fois en Formule 1 et dans la vie de tous les jours.

Mercedes a adopté cela, et Hamilton estime que cela n’a apporté que des aspects positifs à l’équipe.

«Mon style de vie n’a rien changé non plus. Nous avons beaucoup gagné, nous sommes l’équipe la plus forte, pleine de sponsors, nous avons été le plus suivis sur les réseaux sociaux et tout découle d’une partie fondamentale de la coopération », a-t-il expliqué.

«Il regarde d’en haut la meilleure solution, jamais seule et toujours différente. essayer des routes. Le succès est juste sous votre nez, mais il vient de très loin. »

