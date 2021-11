Lewis Hamilton a réalisé une performance provocante pour passer de la dernière à la cinquième place lors de la course de sprint de samedi au Grand Prix du Brésil et a déclaré – « ce n’est pas encore fini ».

Hamilton a reçu un coup dur vendredi puisqu’il a été exclu des qualifications et projeté au fond de la grille.

Hamilton s’est battu au Brésil pour terminer cinquième de la course de sprint

Une infraction de l’aileron arrière sur sa Mercedes a causé le problème, mais il n’a pas laissé cela l’affecter dans la course de sprint.

Il a dépassé 15 pilotes en seulement 24 tours pour terminer troisième et à seulement deux secondes du podium.

Valtteri Bottas s’alignera en pole position pour l’événement principal après avoir battu le rival de Hamilton Max Verstappen.

Cependant, le Néerlandais a prolongé son avance de 19 à 21 points avec seulement 78 points disponibles après la fin de la course de dimanche.

Hamilton partira 10e après avoir purgé une perte de cinq places sur la grille pour une pénalité de moteur.

Hamilton partira 10e pour le Grand Prix du Brésil

Une infraction sur l’aileron arrière de la voiture de Hamilton a suscité la controverse au Brésil

Après la course, le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Hamilton à la radio : « Lewis, travail brillant, limitation des dégâts. F *** les tous.

Hamilton a répondu : « Copiez. Ce n’est pas encore fini. »

Plus tard, le joueur de 36 ans a ajouté : « Je n’avais aucune idée de ce qui était possible. Je n’ai pas fixé de limite ou de maximum.

« Quand j’étais au fond de la grille, je pouvais voir la 10e place, et j’étais comme si c’était mon objectif et essayer de monter le plus haut possible.

«Je n’arrêtais pas de grignoter. Vous ne pouvez tout simplement pas abandonner, vous devez simplement continuer à pousser.

Interrogé sur sa disqualification, Hamilton a déclaré: « C’était vraiment difficile et pendant que l’équipe travaillait avec les commissaires sportifs, je me concentrais sur mon travail avec les ingénieurs et je gardais le moral de mes mécaniciens élevé et je me concentrais sur le travail à accomplir sans réfléchir. à propos de ça.

« J’ai entendu le résultat des commissaires et c’était dévastateur, mais il faut garder la tête baissée. Je me suis réinitialisé et je me suis concentré sur ce que je pouvais faire et à tout donner. »

Wolff a félicité Hamilton pour son pilote dans la course de sprint

Wolff a ajouté : « Parfois, après ces plus grandes frustrations avec la Formule 1, vous voyez cette course impressionnante avec Valtteri gagner et contrôler.

« Quant à Lewis, 15 dépassements pour terminer cinquième, c’est super d’oublier la politique pour le moment et de profiter de belles courses.

« L’état d’esprit que nous avons est que lorsque nous subissons des difficultés, vous devez développer votre résilience et c’est ce que je voulais dire lorsque j’ai dit de les foutre tous.

« Hier, la voiture a été testée et aujourd’hui, deux heures avant la course, nous avons appris que nous étions disqualifiés et c’est comment puis-je le dire ? Triste.

« Il y a des procédures en Formule 1 et des protocoles que vous devez suivre et nous avons eu une voiture qui a échoué aux tests successifs par la plus petite des marges et dans le passé, cela aurait signifié la réparer. L’aile a été simplement endommagée en qualifications.

« Mais nous avons échoué au test et leur argumentation doit être respectée et c’est pourquoi nous avons également décidé de ne pas faire appel de la décision. Si les stewards décident, il faut le prendre sur le menton et ça va dans les deux sens. »

Dans la perspective de la course de 71 tours de dimanche, Wolff a conclu : « Lewis part de la 10e place, pas de la 20e, et Valtteri est en pole, donc c’est plus encourageant qu’il n’y paraissait il y a 90 minutes.