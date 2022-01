Lewis Hamilton a dû « combattre le feu » dans la bataille pour le titre

L’ancien coureur de F1 David Coulthard a comparé le rôle de Lewis Hamilton dans la bataille pour le titre en 2021 contre Max Verstappen à une « lutte contre le feu ».

Les deux pilotes ont joué un rôle tout aussi important dans la livraison d’un morceau de championnat de préportions légendaires en 2021, l’un a décidé lors de la dernière manche à Abu Dhabi où Verstappen a remporté le titre, après que les deux pilotes aient atteint ce niveau final aux points.

Le style agressif caractéristique de Verstappen a été exposé tout au long de la saison, et s’il y a eu un moment où un pilote cédait, par choix, c’était Hamilton.

Et donc, Coulthard pense que pour Hamilton, essayer de contenir Verstsappen et de faire face à ses robustes tentatives de dépassement était comme riposter.

S’adressant à Channel 4, Coulthard a déclaré: « La façon dont il [Verstappen] disques, la chose que je trouve la plus impressionnante…[if] il y a un écart, il fonce, ça ne fait même pas de doute.

« J’avais l’habitude de peser » devrais-je le risquer maintenant, ne devrais-je pas le risquer « , il dit simplement » je peux voir le biscuit » il le risque pour le biscuit, il y va, c’est vraiment assez spécial.

« Et quand vous voyez comment Lewis se défend contre cela, Lewis est un pilote de course exceptionnel, mais il a dû ouvrir la porte à plus d’une occasion parce qu’il s’est heurté, s’il est le feu, il s’est heurté au feu, et comment combats-tu le feu ?

Verstappen a partagé des moments précieux avec son père Jos après avoir quitté sa Red Bull en tant que champion du monde, l’objectif autour duquel Jos avait construit la vie de Max a finalement atteint.

Verstappen, bien qu’il n’ait que 24 ans, est toujours un peu un vétéran sur la grille ayant fait ses débuts en 2015 avec Toro Rosso, alors âgé de seulement 17 ans.

Mais malgré le soutien de Jos et de Red Bull, Coulthard a clairement indiqué qu’il n’y avait pas de voie facile vers la Formule 1 pour Verstappen.

« Ce voyage a commencé à l’âge de quatre ans lorsque Jos, frustré par les erreurs de sa propre carrière, a déterminé comment construire un futur champion du monde », a expliqué Coulthard.

« Donc, ça a été un amour difficile, il n’y a pas eu, disons d’autres gars ici dans le paddock de Formule 1 qui ont peut-être été tapissés de tapis magique dans ce paddock, mais Max a dû se battre pour cela.

« Il a été un gagnant tout au long, a sauté certaines des formules inférieures, pour entrer en Formule 1, mais il ne craint personne, cela ne fait pas partie de sa psyché. »