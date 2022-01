Lewis Hamilton a eu de la chance à plusieurs reprises lors de la saison 2021

Le patron de Honda F1, Masashi Yamamoto, a déclaré que Lewis Hamilton avait eu de la chance à plus d’une occasion en 2021, alors que la lutte pour le titre faisait rage.

Il a cité l’exemple du Grand Prix d’Émilie-Romagne, lorsque Hamilton a couru sur le gravier alors qu’il dépassait Nicholas Latifi sur une plaque d’asphalte humide. Le pilote Mercedes a pu faire marche arrière et repartir, mais par coïncidence, son incident s’est produit quelques secondes avant que Valtteri Bottas et George Russell n’entrent en collision à grande vitesse, faisant sortir le drapeau rouge.

Hamilton s’est ensuite frayé un chemin dans le peloton et est revenu en P2 derrière Max Verstappen au drapeau à damier, limitant les dégâts causés ce jour-là – le directeur général de Honda F1 a déclaré que ce n’était pas la seule occasion où il avait de la chance de son côté.

« Lewis a fait une erreur, est sorti de la piste et a perdu beaucoup de temps », a déclaré Yamamoto à Autosportweb, cité par l’édition néerlandaise de GPFans.

« Cependant, le drapeau rouge a permis de réparer sa voiture et il a pu rattraper le temps perdu.

« Lewis a eu de la chance à quelques reprises cette saison et c’était l’une d’entre elles. »

Le plus gros point d’éclair de Hamilton et Verstappen au cours de la saison s’est produit à Silverstone, leur chute au premier tour étant l’un des moments marquants d’une saison dramatique.

Le septuple champion du monde s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes, mais il est sorti du peloton pour remporter la course et réduire considérablement l’écart avec le pilote Red Bull en tête du championnat des pilotes.

Après que Verstappen se soit éloigné de Hamilton lors des qualifications de sprint la veille, le pilote Mercedes a fait tout ce qu’il pouvait pour devancer son rival pour le titre au départ – et Yamamoto pense que l’accident qui a suivi a été un facteur majeur dans la raison pour laquelle le combat pour le championnat s’est déroulé au dernier tour de la dernière course.

« Je pense que l’incident du Grand Prix de Grande-Bretagne a été l’une des raisons pour lesquelles ils étaient si proches tout au long de la saison », a expliqué Yamamoto.

« Sur le circuit de Silverstone, la vitesse entre nous et Mercedes dans le secteur 1, le secteur 2 et le secteur 3 était différente.

« En d’autres termes, nous avions une stratégie différente pour gagner du temps. Mercedes était plus rapide dans le premier secteur, nous étions plus rapides dans le troisième secteur, le neuvième virage [Copse].

« Bien que Hamilton ait poussé dès le départ, Max a réussi à tenir jusqu’au virage 9, où il était plus rapide.

« Ils sont cependant entrés en collision et Max s’est retrouvé sur le côté de la piste et s’est écrasé. La voiture était cassée, nous avons perdu un moteur et avons dû changer toute la stratégie de la saison.