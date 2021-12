Lewis Hamilton a laissé Max Verstappen « agressif et arrogant » le bouleverser

Eddie Jordan pense que Lewis Hamilton a trop bien pris la défaite lorsqu’il a perdu sa couronne de champion du monde contre Max Verstappen.

Pour la première fois depuis battu par son ancien coéquipier chez Mercedes Nico Rosberg en 2016, Hamilton ne détient pas le titre Pilotes.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles cela lui a échappé, le Néerlandais bénéficiant de certaines décisions controversées relatives à une période tardive de Safety Car lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, Hamilton aurait facilement excusé une réaction de colère.

Au lieu de cela, il a pris son sort sur le menton de manière magnanime, félicitant et louant un adversaire avec lequel il a été impliqué dans plusieurs escarmouches sur piste tout au long de la saison et décrit comme « fou » une semaine plus tôt pour sa conduite agressive en Arabie saoudite. .

L’ancien patron de l’équipe Jordan pense que Hamilton est peut-être devenu trop mou et s’est laissé quelque peu intimider par un jeune parvenu affamé au volant d’une Red Bull.

« Vous ne pouvez pas refuser à Verstappen le droit au championnat », a déclaré l’Irlandais à la BBC.

« Cependant, de l’autre côté, je pense que Hamilton a ouvert la porte. Il a permis à quelqu’un d’aussi agressif et arrogant que Verstappen de le bouleverser et de lui voler son titre.

« Je pense que Lewis a été trop gentil pendant trop longtemps et je pense qu’il a besoin de se durcir à nouveau.

« Pour moi, c’est son langage corporel. Écoutez la façon dont il a parlé après – il était tellement sportif.

« Toute la Grande-Bretagne peut être si fière de ce qu’il fait, mais les gars sympas ne gagnent pas de titres et il est devenu un gars sympa.

« C’est le meilleur pilote que j’aie jamais vu et j’ai vu des pilotes de très haut niveau à mon époque, alors je dois dire que je le mets vraiment sur un piédestal. »

Bien que Mark Webber ait émis l’hypothèse que Hamilton envisageait peut-être de prendre sa retraite, d’après la façon dont il avait formulé un commentaire dans une interview d’après-course, son collègue de Channel 4, David Coulthard, pense que l’ancien septuple champion rebondira.

« L’engagement de Hamilton est incontestable », a également déclaré Coulthard à la BBC. « C’est un phénomène et un sportif incroyable.

« Il s’est déjà engagé pour deux autres années. C’est une personne d’équipe, il s’est engagé dans cette équipe et il sera là l’année prochaine pour tenter de remporter un huitième titre mondial.

«Je pense qu’il a la paix intérieure. Ce n’est qu’un autre de ces moments qui ne dilueront pas les nombreux grands moments de sa carrière.

« Il est un exemple fantastique pour les sportifs sur la façon de gérer la défaite.

« Il a reconnu le défi de Verstappen et ce sont les moments pour lesquels il vit. Oui, il aurait voulu gagner mais il a de nouveau montré son éclat.