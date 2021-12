Lewis Hamilton à nouveau en tête; shunt majeur pour Charles Leclerc

Lewis Hamilton dirigeait une Mercedes 1-2 en FP2 en Arabie saoudite, mais une grosse chute tardive de Charles Leclerc a mis fin à la séance quelques minutes plus tôt.

Hamilton a devancé Valtteri Bottas en tête du classement, devant Pierre Gasly en P3 et Max Verstappen en quatrième position, mais le crash de Leclerc a laissé sa voiture en lambeaux – mais l’essentiel est que le pilote Ferrari en soit sorti indemne, s’excusant. à son équipe pour le travail qu’ils vont maintenant faire pour réparer sa voiture.

Alpine semblait avoir maintenu son rythme depuis le Qatar avec Fernando Alonso et Esteban Ocon respectivement 5e et 6e, avec Carlos Sainz, Yuki Tsunoda et Sergio Perez devant Leclerc, qui a complété le top 10.

Crash à grande vitesse pour Charles Leclerc… « désolé les gars » #F1 pic.twitter.com/Rpg3fff6il – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 décembre 2021

La nuit était tombée sur Djeddah au moment où la FP2 a commencé, les pilotes ayant pu se familiariser avec des conditions de course représentatives pour la première fois ce week-end après la FP1 qui s’est déroulée au crépuscule.

Avec cela, les pilotes se sont entassés sur la piste lorsque les feux sont passés au vert, mais Nikita Mazepin a immédiatement demandé un changement de casque car il est initialement sorti avec une visière trop teintée à son goût sous les feux.

Après avoir été étroitement liés lors des premiers essais, Verstappen et Hamilton n’étaient qu’à un dixième de distance après leurs premiers tours lancés, avec Leclerc pris en sandwich entre eux sur les pneus médium.

Plusieurs pilotes, dont Hamilton, ont trouvé les choses difficiles au virage 1 en particulier, la zone de freinage intense provoquant de nombreux blocages alors qu’ils commençaient à explorer les limites du circuit.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le pilote Mercedes se place en tête des temps, avec le 1:29.018 de Hamilton établissant la référence avant que tout le monde ne passe à ses simulations de qualification.

Mais la combinaison de nombreux pilotes en piste souhaitant effectuer des tours rapides en même temps, ainsi qu’un circuit étroit et fortifié à Djeddah, ont conduit à des plaintes sur la radio de l’équipe selon lesquelles le trafic devenait un problème majeur.

Les pilotes semblaient avoir du mal à se tenir à l’écart sur la piste, ce qui était un problème accru par le nombre de virages aveugles sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Cela a finalement compromis de nombreuses tentatives de tours lancés en milieu de séance, les pilotes n’établissant pas immédiatement des temps plus rapides sur les softs que sur leurs runs moyens ou durs.

La quantité de refroidissement qui se produisait alors que les pilotes ralentissaient dans le dernier virage a causé d’autres problèmes au virage 1, Carlos Sainz et Leclerc freinant tous les deux trop profondément alors qu’ils se terminaient pour leurs simulations de qualification.

Du point de vue de Red Bull, Verstappen a opté pour une nouvelle tentative de tour lancé après avoir rencontré du trafic, ce qui lui a montré qu’il souhaitait donner la priorité au rythme de qualification sur ses performances à long terme.

Cependant, il n’a pas pu revenir dans le top 3 en pneus tendres et n’a pas pu réviser un excellent tour de Gasly en P3 lorsqu’il a finalement réussi un parcours sans faute.

C’était donc l’avantage de Mercedes après que Hamilton et Bottas aient pris les deux premières places du classement, sur les pneus médium pour démarrer, avant que les pilotes ne se lancent dans leurs essais de longue durée.

Mazepin s’est également déformé à la première chicane, mais a envoyé son Haas en vrille à la sortie du virage 2 à cette occasion, avant que Bottas n’ait presque emboîté le pas en s’attaquant au trottoir de saucisses orange du même complexe.

Mais la séance s’est finalement terminée tôt car un énorme shunt de Leclerc a fait sortir le drapeau rouge. Il a freiné pour la gauche-droite à grande vitesse des virages 22 et 23, mais sa Ferrari a immédiatement fait demi-tour et il a percuté les barrières, laissant un gros travail de réparation à ses mécaniciens Ferrari pendant la nuit et jusqu’à samedi.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.018 22 tours

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.061s 23 tours

3 Pierre Gasly AlphaTauri 0.081s 22 tours

4 Max Verstappen Red Bull 0.195s 20 tours

5 Fernando Alonso Alpine 0.423s 21 tours

6 Esteban Ocon Alpine 0.537s 22 tours

7 Carlos Sainz Ferrari 0.571s 24 tours

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.579s 20 tours

9 Sergio Perez Red Bull 0,750s 22 tours

10 Charles Leclerc Ferrari 0.754s 23 tours

11 Daniel Ricciardo McLaren 0.950s 22 tours

12 Lando Norris McLaren 0.986s 19 tours

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.092s 23 tours

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.258s 24 tours

15 Lance Stroll Aston Martin 1.424s 22 tours

16 Sebastian Vettel Aston Martin 1.484s 22 tours

17 George Russell Williams 1.488s 24 tours

18 Mick Schumacher Haas 1.634s 20 tours

19 Nicholas Latifi Williams 2.021s 23 tours

20 Nikita Mazepin Haas 2.611s 20 tours