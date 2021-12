Lewis Hamilton a pris sa défaite comme un champion

Jolyon Palmer a félicité Lewis Hamilton pour avoir subi sa défaite controversée contre Max Verstappen « comme un champion ».

le Mercedes Le pilote semblait prêt à remporter son huitième titre lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, menant relativement confortablement pendant la grande majorité de la course, mais tout a changé dans les phases finales.

Un crash de Nicholas Latifi a fait sortir une Safety Car, permettant Max Verstappen de chausser des pneus neufs et de réduire l’écart devant lui avec le septuple champion du monde.

Il avait encore cinq retardataires devant lui à franchir, mais sa tâche a été rendue d’autant plus facile lorsque Michael Masi leur a dit à tous de s’écarter et de se défaire, permettant au Néerlandais de dépasser son rival et de revendiquer la victoire.

La décision de Masi a rendu Mercedes furieuse, Toto Wolff le critiquant avec colère à la radio et l’équipe lançant des manifestations peu après la course, mais tout ce que Hamilton a fait a été de féliciter son rival et de remercier sa propre équipe.

Palmer a félicité le joueur de 36 ans pour sa course et sa réponse, affirmant que c’était celui d’un champion.

« Ce que je préfère chez Lewis, c’est de perdre comme un champion », a-t-il déclaré sur le podcast du drapeau à damier.

« Immédiatement après, roue contre roue dans le dernier tour, aucun contact, et c’est encore une fois à cause de Lewis, lorsque Max a jeté sa voiture [down] à l’intérieur du virage 5, c’était encore un peu une passe ou un shunt, sachant qu’il l’a dépassé au tour, et s’ils tombent, il est champion.

« Et encore une fois, Lewis a dû lui donner de l’espace, puis il est allé roue contre roue pour les deux prochains virages, super serrés, si proches du contact, mais à la fin, c’était une course équitable entre les deux.

« Et il était un peu bourré de Lewis sur ses pneus durs.

« Mais je pense prendre tout cela d’une position de victoire presque certaine au championnat, pour ensuite la perdre… »

Ce n’est pas la première fois qu’un combat pour le titre impliquant Hamilton a été décidé dans le dernier tour avec lui réclamant son premier droit à la fin du Grand Prix du Brésil 2008, dépassant Timo Glock.

Palmer dit que ce qui s’est passé à Abu Dhabi lui a rappelé cela, mais pense que le Britannique est encore plus malchanceux que Felipe Massa ne l’était à l’époque.

« C’était vraiment le cas », a-t-il déclaré.

« Massa en 08 était un perdant brillant, et je pense que Lewis, il est encore plus malchanceux que ça cette fois, parce que c’était juste un accident de Nicholas Latifi. »