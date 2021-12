Lewis Hamilton a réalisé le meilleur tour en Arabie saoudite alors que les dommages aux ailes augmentaient de plus en plus

Lewis Hamilton a obtenu le point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course à Djeddah malgré des dommages aux ailes qui lui ont coûté jusqu’à 0,4 seconde par tour.

Ce point pourrait être crucial dans le contexte de la lutte pour le championnat du monde alors que Hamilton a égalisé les points avec son rival pour le titre Max Verstappen après avoir remporté le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Des parties de l’aile ont été vues s’envoler de la voiture de Hamilton au fur et à mesure que les derniers tours progressaient, et le directeur de l’ingénierie des pistes de Mercedes, Andrew Shovlin, a déclaré que la perte de temps à chaque tour ne faisait qu’augmenter à mesure que la voiture devenait moins stable.

« Cela montait et montait », a déclaré Shovlin à propos des dommages aux ailes, cités par The Race. « Nous avons donc commencé avec probablement seulement un dixième ou deux après qu’il se soit fait prendre en sandwich et Esteban [Ocon] est passé dessus.

« Nous avons eu beaucoup de chance, il a semblé prendre la route, perdu quelques morceaux mais a rebondi, plus de dégâts.

Lewis Hamilton sur Max Verstappen : « Il a certainement dépassé la limite. J’ai évité une collision à tant d’occasions avec le gars. « Ça ne me dérange pas toujours d’être celui qui fait ça parce que tu vis pour te battre un autre jour. » [🗣️ @SkySportsF1] #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/RBfft9w9o3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 décembre 2021

« Après [the contact with] Max, nous en avons ensuite perdu tout le côté, atteignant près des quatre dixièmes de performance.

Hamilton a poussé un soupir de soulagement lorsque Sky Sports F1 lui a demandé de réaliser le tour le plus rapide, souriant en disant qu’il « avait pris beaucoup de risques pour obtenir ce » point supplémentaire.

Shovlin a déclaré qu’avoir réalisé le tour le plus rapide avec une voiture endommagée était simplement dû à la volonté de Hamilton sur la piste, mais a ajouté qu’il aurait peut-être pensé différemment à pousser si fort s’il avait pu voir les dégâts qui avaient été causés.

Cependant, Shovlin a ajouté que Mercedes avait eu du mal à le garder à l’écart avec l’aile endommagée, car ils estimaient qu’il n’était « pas garanti » de rester sur sa voiture – mais ils ont pris le risque et cela a payé pour eux.

« Il est très déterminé », a déclaré Shovlin à propos du tour le plus rapide de Hamilton.

« À l’époque, nous étions très partagés, nous voyions d’autres personnes se débattre avec les pneus, nous pouvions voir que l’aile n’était certainement pas garantie de rester sur la voiture après la soirée.

« C’est une décision difficile entre faire quelque chose qui pourrait mettre Lewis au niveau ou jouer prudemment ? En fin de compte, Lewis a pris la décision, et sa décision a probablement été aidée par le fait qu’il ne pouvait pas voir son aileron avant.

« S’il regardait la télévision comme nous, il aurait peut-être mieux pensé. »