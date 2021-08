Lewis Hamilton a « récupéré » après le GP de Hongrie

Notamment mal à l’aise après le GP de Hongrie, le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, affirme que Lewis Hamilton s’est « remis depuis ».

Courant de l’arrière du peloton à la deuxième place au Hungaroring, Hamilton était visiblement épuisé après le grand prix.

Le Britannique a déclaré aux journalistes qu’il avait “de vrais vertiges et que tout est devenu un peu flou sur le podium”, affirmant qu’il estime qu’il s’agit d’une séquelle du Covid-19 dont il a souffert l’année dernière.

Hamilton a été aidé par la chaleur étouffante en Hongrie, Elliott affirmant que les conducteurs vivent des conditions que la personne moyenne trouverait insupportables.

“Je suppose que vous l’avez vu sur le podium en difficulté”, a-t-il déclaré. «Je l’ai vu environ une heure après cela et il était définitivement un peu mieux et je sais qu’il s’est rétabli depuis lors.

“Je pense que si vous n’avez jamais été à proximité de ces voitures, il est vraiment difficile de comprendre l’environnement dans lequel se trouvent les pilotes.

“L’air qui passe par la voiture, en fait parce que la voiture est si proche du sol, il est en fait plus proche de la température du sol que de la température de l’air. Donc, pendant cette course, je soupçonne que c’était une sorte d’air à 40, 50 degrés, c’était humide, les pilotes sont également assis dans un environnement où il y a des boîtiers électriques autour de lui, de l’hydraulique avec direction assistée, un environnement chaud et c’était difficile course.

« Lewis poussait vraiment sur ces deux arrêts, certains des dépassements qu’il faisait étaient absolument brillants. Cela vous prend beaucoup d’énergie dans cet environnement très chaud.

« La personne moyenne comme vous et moi, nous ne survivrions pas cinq minutes là-dedans, sans parler d’une course entière. Donc, il n’était pas surprenant que Lewis soit fatigué à la fin, mais comme il l’a dit aux médias, je pense qu’il se demande également si cela fait partie du sentiment d’avoir eu COVID. Donc, j’espère qu’il se remettra bien.

“Il va maintenant faire une pause après l’arrêt et je suis sûr qu’il reviendra très fort pour la seconde moitié de la saison.”

“Je vais bien.” 🙏 @LewisHamilton voulait partager un message avec vous tous avant de rentrer de Hongrie. ️ pic.twitter.com/txCtDh1sRX – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 2 août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton se dirige vers la pause estivale en tête du championnat des pilotes avec huit points d’avance sur Max Verstappen qui a comblé un déficit de 33 points en deux courses.

Mercedes est 12 devant Red Bull au championnat des constructeurs.

“Je pense que la saison a été très difficile jusqu’à présent et je pense que nous nous sentons probablement assez fatigués”, a déclaré Elliott.

« Je pense que nous avons été enthousiasmés et dynamisés par les deux dernières courses, l’équipe a besoin d’une pause, et je suis sûr qu’elle reviendra très fort grâce à cela.

“Je pense qu’il y a quelques courses, nous aurions probablement examiné cela et pensé, cela va être vraiment difficile de faire une pause pas dans la position que nous voulions être dans le championnat et avec une voiture qui sentait que nous étions clairement deuxième meilleur.

“Nous avons évidemment eu de bons résultats lors des deux dernières courses, la chance a définitivement joué en notre faveur et nous sommes en bonne position au championnat, mais je pense que pour moi, ce qui est vraiment encourageant, c’est le rythme que nous avons montré dans le deux dernières courses.

« En particulier les qualifications à Budapest, pour qualifier un et deux et avec une marge raisonnable, c’est la position la plus solide dans laquelle nous avons été jusqu’à présent cette saison.

« Le reste de la saison va certainement être difficile, ça va être un vrai combat. Je pense que ce sera l’une de ces saisons classiques de F1, j’espère que nous gagnerons, mais je pense que ce sera fantastique pour vous, les téléspectateurs, à regarder.