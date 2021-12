Lewis Hamilton a sept titres, il peut « vivre avec ça »

Max Verstappen dit que Lewis Hamilton devrait être capable de « vivre avec » le fait de rater le Championnat du monde de cette année – car il a déjà sept titres.

Il s’agissait soit d’une première couronne pour Verstappen, soit d’une huitième pour Hamilton lors du Grand Prix d’Abou Dhabi de fin de saison 2021, où les deux protagonistes se sont alignés à égalité de points.

Après un point culminant dramatique et controversé qui comportait une confrontation d’un tour lorsque la voiture de sécurité avait été rappelée, c’est le Néerlandais qui a obtenu le verdict en réalisant un dépassement avec des pneus beaucoup plus frais sur sa Red Bull.

Compte tenu de la nature de la façon dont il avait cédé le titre, contrôlant la course pour tout sauf ce dernier tour, Hamilton pourrait être excusé de se sentir complètement dévasté alors qu’il s’était fait arracher une huitième couronne record de pilotes.

Il s’est assis dans sa Mercedes pendant quelques minutes, vraisemblablement sous le choc, avant de faire une figure magnanime dans la foulée en montrant à Verstappen, avec qui il s’était affronté à plusieurs reprises au cours de la saison, beaucoup de respect.

Cela a été rendu par son rival de 24 ans, bien que Verstappen pense que le fait que le Britannique ait déjà sept titres dans le sac devrait l’aider à accepter le fait de ne pas avoir atteint un huitième historique.

?? 18 podiums dans une saison de #F1 🏆 Un autre 🆕 record pour @Max33Verstappen 🦁 #SimplyLovely pic.twitter.com/ssmuGLVAda – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 15 décembre 2021

Interrogé sur ce que Hamilton lui avait dit après la course, Verstappen, cité par le média suisse Blick, a déclaré : « Ce n’était pas vraiment une conversation. Mais notre interaction est assez professionnelle – il est venu me voir immédiatement et m’a félicité.

« Gagner le titre n’aurait probablement pas été la même chose pour lui que pour moi. Il a gagné sept fois, je n’ai jamais gagné.

« Même si la défaite a certainement été très décevante pour lui, il compte déjà sept titres. Je pense qu’il peut vivre avec ça.

« Nous nous sommes battus toute l’année mais nous nous sommes toujours beaucoup respectés. »

Lorsqu’on lui a demandé si le duel avec Hamilton avait procuré plus de stress ou de plaisir, Verstappen a répondu : « Plus de plaisir. Courir contre Hamilton, c’est bien. Nous nous sommes toujours battus tous les deux.

« Nos deux équipes ont toujours tout donné aussi, car tout doit s’adapter pour pouvoir se défier à ce niveau.

« Cette saison restera inoubliable, mais l’année a été très épuisante. Je suis content d’avoir maintenant un peu de temps pour me détendre.