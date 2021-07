“Lewis Hamilton a signé parce qu’il peut voir l’écriture sur le mur pour 2021”

in

Tom Clarkson pense que l’une des raisons du nouveau contrat Mercedes de Lewis Hamilton est qu’il sait en lui-même qu’il est désormais peu probable qu’il remporte le Championnat du monde 2021.

Max Verstappen a creusé un écart de 32 points avec le septuple champion du monde au classement des pilotes au cours du premier triplé de la saison, le pilote Red Bull semblant de plus en plus dominant à ce moment-là.

Le Néerlandais était confortablement en tête du peloton du Grand Prix d’Autriche ce week-end, ouvrant suffisamment d’écart sur Valtteri Bottas en P2 pour pouvoir faire un arrêt supplémentaire au stand, réaliser le tour le plus rapide de la course et toujours Marge de 17 secondes.

La Red Bull ayant été considérablement améliorée ces dernières semaines, alors que Mercedes est restée relativement statique, l’écart à l’avant s’est creusé entre les deux équipes.

Dans cet esprit, le journaliste de Formule 1 Clarkson estime que les performances de Red Bull sont l’un des facteurs qui ont poussé le Britannique à signer un nouveau contrat de deux ans avec les Silver Arrows ce week-end.

“Je pensais [Hamilton] était assez dégonflé après la course [in Austria]. Vous savez quoi? Je pense que l’une des raisons pour lesquelles il a démissionné pour deux ans est qu’il peut voir l’écriture sur le mur pour cette saison », a déclaré Clarkson sur le podcast F1 Nation.

“Je pense, quelque part au fond de sa tête, il pense : ‘C’est fini, j’ai besoin du numéro huit’.”

La co-animatrice Natalie Pinkham a rétorqué en demandant à Clarkson : « Êtes-vous sérieux ? », mais a pu voir la logique derrière son raisonnement.

“Je sais ce que vous voulez dire, en ce sens qu’il se donne une autre chance d’obtenir ce huitième titre”, a-t-elle ajouté.

« Il a déclaré publiquement qu’il appréciait tellement ce combat, cela l’a revigoré et il en veut plus. »

Damon Hill a ajouté la variable du nouveau règlement pour 2022 en mélangeant potentiellement l’ordre mais, malgré l’inconnu si Mercedes sera ou non à l’avant du peloton, l’équipe aurait pu signer n’importe qui sur la grille si Hamilton avait choisi de prendre sa retraite à la fin de la saison.

« Ils veulent garder Lewis. S’ils perdaient Lewis, cependant, ils auront le choix du peloton », a déclaré le champion du monde 1996.

“Ils ont toujours une excellente voiture, mais ils ont un nouveau changement de réglementation, alors qui sait ce qui va se passer l’année prochaine?”

