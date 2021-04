Lewis Hamilton a subi une perte de performance “ assez importante ” à Imola

Mercedes a révélé que les dommages subis par Lewis Hamilton à l’aile avant à Imola lui coûtaient six dixièmes par tour au début de la course.

Le septuple champion du monde est parti de la pole position du Grand Prix d’Émilie-Romagne sur piste mouillée mais a été battu par la chicane d’ouverture par Max Verstappen.

Les deux voitures ont heurté les roues et la Mercedes W12 s’est détériorée à la fois en termes de position de piste et de dommages, car elle a patiné sur le trottoir et a perdu une plaque d’extrémité d’aile avant.

Bien que Hamilton ait pu retenir Sergio Perez dans l’autre Red Bull au cours de ces premières étapes pour conserver la deuxième place, où il finirait par finir, Mercedes a confirmé que les dommages lui coûtaient un temps au tour important.

Cependant, le problème a finalement été atténué de deux manières, selon le directeur de l’ingénierie piste de l’équipe, Andrew Shovlin, lors de leur compte rendu d’après-course.

Interrogé sur les pertes de performances dues aux dégâts de la chicane Tamburello, Shovlin a déclaré: «Au départ, c’était assez important.

«La raison en était que la semelle de l’aileron avant ne s’était pas complètement détachée. Il était en fait maintenu par les prises de pression que nous utilisons pour mesurer les performances aérodynamiques de ces pièces. Et pendant que ça battait, ça causait une grosse perte, donc environ six dixièmes de seconde qui l’affectaient dans les premiers tours.

«Finalement, cette partie de l’aileron avant est tombée complètement et c’était en fait assez bien pour Lewis, cela a réduit de moitié la perte.

«Donc, ce que nous avons vu plus tard était quelque chose comme deux à trois dixièmes, mais cela l’a affecté tout au long de cet intermédiaire. [tyre] relais et dans la première partie du relais sur pneus moyens.

«Heureusement, c’était le seul dommage qu’il avait subi et quand nous avons reçu le drapeau rouge, nous avons été autorisés à réparer les dommages sur la voiture, afin que nous puissions mettre un nouvel aileron avant et il était revenu à la normale.

Shovlin a également expliqué pourquoi Mercedes n’était «pas la meilleure» aux arrêts aux stands après que Hamilton était resté à l’arrêt pendant quatre secondes alors qu’il avait «boxé» pour des pneus slick, ce qui lui avait coûté toute chance de prendre la tête de la course à Verstappen.

«Il est juste de dire que nous ne sommes pas les meilleurs», a déclaré Shovlin. «Nous perdons du temps dans les arrêts aux stands et c’est un domaine sur lequel nous nous concentrons depuis un moment maintenant.

«En particulier, cependant, à l’arrêt de Lewis, nous avons eu un problème avec l’un des pistolets d’arrêt au stand. Pour le prochain arrêt, nous avons en fait changé pour une arme différente et cela a semblé résoudre ce problème, et il y avait aussi une courte attente.

«Nous avons dû le retenir pendant environ quatre dixièmes de seconde parce que [Antonio] Giovinazzi descendait la voie des stands juste au moment où Lewis était prêt à partir.

«Il y a eu des cas spécifiques qui nous ont affectés dans la course à Imola et nous chercherons à travailler sur ceux-ci, mais à plus long terme, nous cherchons toujours ce que nous pouvons faire avec l’équipage, avec l’équipement, en essayant de trouver un peu plus de temps. dans les arrêts.

