Lewis Hamilton a surmonté l’angoisse des préparatifs pour décrocher la 100e pole

Bien que «inquiet» de ses changements de réglages, Lewis Hamilton s’est échappé à Barcelone et a été récompensé par sa 100e pole en carrière.

Déjà champion du monde avec McLaren en 2008, c’est lors du passage d’Hamilton à Mercedes en 2013 que les graines ont été cousues pour ce qui est devenu une carrière légendaire en Formule 1.

Peu de gens pouvaient voir la logique de cette décision de carrière à l’époque, mais maintenant sept fois champion du monde avec 97 victoires en course, Hamilton a franchi une autre étape au Grand Prix d’Espagne en remportant un siècle de pole positions, le seul pilote à avoir jamais fait. il.

“Je ne peux pas croire que nous sommes à 100. Le voyage que nous avons fait a été immense”, a-t-il déclaré à Sky F1 après s’être qualifié sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

«Qui aurait pensé à la fin de 2013, lorsque nous avons pris la décision de nous associer, que nous arriverions à 100? Je me sens très humble, très reconnaissant et je suis extatique, comme si c’était ma première.

Hamilton avait semblé solide tout au long de la pratique, dépassant FP2 avant que Max Verstappen ne riposte pour Red Bull en FP3.

Et les qualifications ont également été une bagarre entre Verstappen, Hamilton et le coéquipier britannique Mercedes Valtteri Bottas alors que le Finlandais menaçait de répéter son exploit de Portimao et de réclamer la pole pour lui-même.

Hamilton s’est retrouvé sur le pied arrière pour une grande partie de celui-ci, mais a finalement régné en maître, à quel point il a pu se soulager de l ‘«anxiété» qu’il avait reportée du FP3, concernant les «changements» qu’il avait apportés au W12 en poursuite du pôle.

«FP3 avait l’air vraiment bien. Je pense que nous cherchons vraiment fort. J’ai fait quelques changements et j’étais un peu inquiet des changements que nous allions potentiellement faire pour la qualification », a-t-il expliqué.

«Vous essayez toujours d’améliorer la voiture, mais c’est un peu un pari parce que vous devez aussi garder la course à l’esprit. Nous avons fait un changement, je suis sorti et j’ai immédiatement pensé que c’était le mauvais.

«C’était mon choix à la fin, mais c’est pourquoi j’ai été en retard tout au long des qualifications. Je faisais de petits ajustements pour essayer d’élever le rythme. Le premier tour a été le meilleur que j’ai réalisé pendant toute la séance.

