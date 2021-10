Lewis Hamilton a «une quantité remarquable de petits incidents»

L’ancien coureur de F1 David Coulthard est un peu déconcerté par le nombre d’erreurs commises par Lewis Hamilton en 2021, mais s’en est largement sorti.

Depuis que Nico Rosberg a pris sa retraite fin 2016, la Formule 1 attendait de trouver un pilote qui pourrait défier Hamilton tout au long d’une campagne pour le championnat des pilotes – et maintenant ce pilote a été trouvé.

À six manches de la campagne 2021, Max Verstappen est en tête du classement des pilotes avec six points d’avance sur Hamilton, ce qui signifie que la pression s’est considérablement accrue sur le septuple champion.

Cette saison a également vu pas mal d’erreurs et de décisions coûteuses de Hamilton, Coulthard soulignant la glissade du Britannique dans le gravier à Imola alors qu’il poursuivait Verstappen, ainsi que sa collision avec le mur de l’entrée des stands en Russie.

Les deux incidents auxquels il a échappé ont des conséquences relativement mineures, et Coulthard y voit une tendance de la saison de Hamilton.

« Une quantité remarquable de petits incidents, il s’en tire avec eux », a déclaré Coulthard à Channel 4.

« Que ce soit en courant dans le gravier d’Imola, en touchant la barrière et en pouvant faire marche arrière et divers autres, [hitting] le mur des stands en Russie plus récemment où [there was] dommages minimes à la voiture.

« C’est la chose remarquable, vous ne le voyez pas vraiment laisser tomber le ballon massivement, beaucoup de petits incidents, mais cela montre qu’il est sous pression. »

En plus de l’augmentation évidente de la pression apportée par la bataille de Verstappen, l’ancien pilote de F1 Mark Webber se demande si Hamilton porte plus que jamais Mercedes, faisant référence au départ prochain de son coéquipier Valtteri Bottas.

Le Finlandais quittera Mercedes à la fin de la campagne 2021 et passera à Alfa Romeo.

« Je pense aussi qu’il porte l’équipe plus que jamais en ce moment », a réfléchi Webber.

«Nous savons que Valtteri est sur le point de sortir, je pense qu’il sait que l’écriture est sur le mur depuis un moment, donc ce côté du garage est vraiment devenu un peu léthargique.

«Et Lewis est dans ce combat phénoménal avec Max. Il est allé droit devant à Bakou au redémarrage, il s’est arrêté seul sur la grille à Budapest, personne d’autre, tout le monde a eu des inters, il était sur les slicks.

« Donc, pour moi, c’était très peu caractéristique de Lewis en ce qui concerne la façon dont il a commis certaines de ces erreurs. »