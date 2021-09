Lewis Hamilton accueille la table des designers noirs émergents au Met Gala – WWD

Lewis Hamilton a abordé le gala du Met cette année avec plus d’intention que de simplement s’habiller et passer une bonne soirée : il a acheté une table spécialement pour accueillir des designers noirs qui, autrement, n’auraient pas les moyens de s’offrir un billet pour l’événement, qui ont à leur tour apporté et habillé des invités VIP noirs. Le groupe était composé des designers Kenneth Nicholson, Edvin Thompson et Jason Rembert ; Le styliste de Hamilton, Law Roach, et les invités VIP Kehlani, Miles Chamley-Watson, Alton Mason et Sha’Carri Richardson. L’idée était de fusionner l’intersectionnalité entre la mode, le sport et la musique et comment, ensemble, ils font avancer la culture. C’était une célébration pour les créatifs noirs.

“Ce fut un honneur de pouvoir réunir cette table pour célébrer et soutenir les créatifs noirs”, a déclaré Hamilton par e-mail. « J’ai toujours aimé aller au Met Gala, mais cette année était très spéciale et avait plus de sens pour moi que n’importe quelle autre année. C’est tellement important pour moi de pouvoir offrir plus d’opportunités aux personnes sous-représentées et j’espère que cela contribuera à susciter une conversation pour une plus grande inclusion dans l’industrie de la mode.

Hamilton portait un look Nicholson, tandis que Mason et Richardson portaient la marque Theophilio de Thompson, et Kehlani portait Aliette, la ligne de Rembert. Chamley-Watson a opté pour une création Rich Fresh.

Hamilton a fondé le projet de recherche The Hamilton Commission en 2019 après avoir reconnu le manque de diversité raciale dans la course automobile, qui a publié son rapport final sur les obstacles auxquels les jeunes Noirs du Royaume-Uni sont confrontés pour se lancer dans le sport automobile en 2021. Il est également le fondateur de la la fondation Mission 44, qui travaille à défendre les jeunes de divers horizons et communautés pour s’épanouir dans le sport.

Les 11 mieux habillées du Met Gala 2021

Suni Lee, Megan Rapinoe et Eileen Gu lors de leur premier gala du Met

Un regard sur la marque avant le gala du Met

Tous les looks du tapis rouge du gala du Met 2021

Se préparer avec Jack Harlow, qui a fait ses débuts au gala du Met avec Tommy Hilfiger

Addison Rae passe au glam des années 2000 en Tom Ford pour Gucci lors de son premier bal du Met

PJ Tucker se prépare pour le Met Gala en Gucci