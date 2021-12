Lewis Hamilton accusé d’être « trop gentil » et d’avoir laissé Max Verstappen arracher le titre mondial de Formule 1, avec Eddie Jordan « confus » par la décision du tour de Michael Masi au Grand Prix d’Abu Dhabi

Eddie Jordan a été « confus » par les événements entourant la finale de Formule 1, dimanche, mais a également déclaré que Lewis Hamilton était coupable d’être « trop ​​gentil » alors qu’il avait perdu son titre contre son rival Max Verstappen.

Le Néerlandais a remporté son premier championnat du monde dans les circonstances les plus dramatiques en dépassant Hamilton dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi.

La conclusion du championnat de cette saison a été un drame sportif de premier ordre

Cependant, le résultat a été entouré d’une controverse avec le directeur de la Fédération Internationale de l’Automobile Race (FIA) Masi décidant de donner à Verstappen un parcours sans faute à Hamilton dans le dernier tour lorsqu’il a empêché les voitures doublées de dépasser la voiture de sécurité, qui était en force pour les cinq tours précédents.

Venant juste de ravitailler pour des pneus neufs, la décision signifiait que Verstappen avait l’avantage et qu’il dépassait rapidement Hamilton dans un superbe dernier tour, malgré le fait que le Britannique ait mené toute la course et semblait certain de remporter un huitième titre record.

Mercedes a déposé une plainte formelle après la course, mais elle a été rejetée car Masi avait la compétence pour faire appliquer le changement soudain de règles.

Mais cette décision n’a pas plu à la légende britannique de la F1 Jordan, qui a déclaré au talkSPORT Breakfast : « C’est à sa discrétion et les règles sont assez claires. Tout d’abord, chaque équipe ne veut pas finir un Grand Prix sous safety car. C’est un fait.

« Par conséquent, il a essayé de terminer la course qui manquait de tours, il avait besoin de terminer la course dans des conditions de course, c’était aussi juste.

Beaucoup pensent que Hamilton s’est fait voler le titre

« Là où il a fait une erreur, il a dérouté les équipes en disant que les voitures doublées entre Max Verstappen et Lewis Hamilton n’allaient pas pouvoir dépasser la voiture de sécurité pour donner aux deux protagonistes une course claire et se battre pour le titre.

«Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça.

«Cela n’est jamais arrivé de mon temps. Dans le football, vous n’allez pas voir un arbitre pour lui dire qu’il s’est trompé et qu’il a dit plein de mauvaises choses ou vous êtes expulsé. C’est la même chose dans le rugby et dans tous les autres sports.

« Je ne comprends pas comment il y a une communication ouverte entre les directeurs d’équipe et le directeur de course. Pour moi, c’est fondamentalement faux.

Jordan faisait référence au directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, et au patron de Mercedes, Toto Wolff, qui étaient tous deux en communication ouverte avec les organisateurs de la course pendant qu’une décision était prise.

Masi a pris la décision sur les voitures doublées tout seul

Il a été suggéré que Masi a cédé à la pression exercée par le chef de Red Bull Christian Horner (à gauche)

Cependant, Mercedes ne s’est pas aidé sur le circuit de Yas Marina après avoir choisi de ne pas opposer Hamilton une deuxième fois alors qu’il avait une énorme avance sur Verstappen.

Et Jordan pense que Hamilton ne s’est pas aidé ces derniers temps, suggérant que le septuple champion du monde est devenu « trop gentil » et cela a permis à Verstappen de soulever le trophée.

« Où je pense que Lewis a fait une erreur… il est devenu un gars trop gentil », a ajouté Jordan. « Nous savons tous que les gars sympas ne gagnent pas de titres. Vous devez avoir cette agressivité et ce style arrogant qu’il avait.

« Ces dernières semaines et années, il a ouvert la porte à quelqu’un comme Max Verstappen.

GETTY

Jordan pense que Verstappen a profité du manque de cruauté de Hamilton

« Il n’a jamais couru quelqu’un de son calibre avant, parce que nous n’avons jamais vu quelqu’un comme lui auparavant – il est tellement arrogant et arrogant quand il court, il est puissant.

«Je pense que Lewis était trop sportif et trop gentil. Il a autorisé Verstappen à entrer et il l’a pris.

Alors que les célébrations dans le camp de Verstappen et de Red Bull battent leur plein, le débat continue de gronder avec Mercedes prête à faire appel de la décision de la FIA après le Grand Prix.

Mais Jordan croit Toto Wolff et co. ne devrait pas s’embêter avec cet appel.

Il est temps pour Wolff et Mercedes d’accepter le résultat du championnat de cette saison, déclare Jordan

« Si j’étais le président de cette entreprise, je dirais » nous avons participé à l’un des plus grands combats de la course automobile depuis des décennies. Soyons magnanime », a ajouté Jordan.

« Lewis a été si sportif, si correct, si bien élevé, nous pouvons tous être fiers à juste titre de la façon dont il a agi et a félicité Max. Cela a dû être si cruel pour lui.

«Mais laissez-le là, c’est fait. Inutile de régler ça devant un tribunal et je ne pense pas que Mercedes gagnera car l’option appartenait au directeur de course.

« Il [Masi] peut changer d’avis s’il le souhaite. Il l’a mal fait à mon avis, mais ce sont les règles.