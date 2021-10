Lewis Hamilton admet que le «risque» n’a pas porté ses fruits après la décision de Mercedes

Bottas a remporté la gloire de Mercedes tandis que son coéquipier Hamilton a souffert d’un changement de pneu tardif (Photo: Andrej Isakovic / . via .)

Il en est maintenant à sa dernière demi-douzaine de courses pour Mercedes, mais en Turquie, Valtteri Bottas a réalisé l’une de ses performances les plus impressionnantes à ce jour.

La première victoire du Finlandais en 2021 survient après une série de commandes décevantes et suggère que Mercedes a trouvé des améliorations techniques par rapport à ses rivaux Red Bull.

« De mon côté, c’était probablement l’une des meilleures courses que j’ai jamais eues », a déclaré Bottas, qui se rendra chez Alfa-Romeo l’année prochaine pour laisser la place à George Russell. « La voiture a été vraiment bonne dans toutes les conditions et j’avais une bonne confiance avec elle, et je pouvais vraiment la contrôler ».

Le coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, a remporté sa première victoire en 2021 (Photo : Bryn Lennon/.)

Un départ sur sol mouillé et une piste sèche ont rendu les appels de pneus délicats. « Ce n’est pas facile de choisir la stratégie ici avec ces conditions, en termes de moment d’arrêt et de pneu », a déclaré le dix fois vainqueur du GP, parti en pole en raison de la pénalité de changement de moteur de son coéquipier Lewis Hamilton. « Mais je suis content que tout se soit bien passé une fois pour moi. »

Le leader du championnat, Max Verstappen, a terminé deuxième, c’est là qu’il a commencé. Il a été surpris de ne pas mettre un gant sur l’ailier de Hamilton.

« Valtteri avait un peu plus de rythme et pouvait peut-être aussi s’occuper un peu mieux des pneus », a déclaré Verstappen. « Mais bien sûr, je suis content de terminer deuxième car, dans ces conditions, il est facile de se tromper et de reculer. »

Hamilton, qui a réalisé le temps le plus rapide lors des qualifications de samedi et s’est classé 11e dimanche, a terminé cinquième. Mercedes lui a ordonné de quitter la troisième place pour un changement tardif de nouveaux pneus intermédiaires, et le jury ne sait toujours pas si c’était une décision nécessaire ou catastrophique.

Mercedes a admis que cela avait coûté cinq points à Hamilton avec un changement de pneus tardif (Photo : Umit Bektas/ ./.)

Lewis a plaidé pour rester à l’écart et son équipe a admis par la suite qu’ils lui avaient probablement coûté cinq points. Pirelli, quant à lui, s’est demandé s’il aurait pu aller jusqu’au bout sans caoutchouc frais.

Sergio Perez a décroché son premier podium en neuf manches, suivi d’un impressionnant Charles Leclerc.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a célébré que Verstappen a pris la tête de Hamilton au classement, mais a noté une augmentation des performances de Mercedes au cours des derniers tours. Avant la pause estivale, l’équipe de Milton Keynes avait un net avantage sur la voiture.

En plus de Mercedes dominant les qualifications et de Bottas enregistrant la victoire et le tour le plus rapide, Hamilton a réussi à dépasser Perez dans la ligne droite arrière à un moment de la course malgré l’utilisation d’un aileron arrière à force d’appui plus élevée.

« Leur vitesse en ligne droite a franchi une étape importante récemment », a déclaré Horner à propos du rival de son équipe. « Alors que nous pouvions les assortir à des ailes plus petites auparavant, nous ne pouvons plus nous en approcher. Nous l’avons vu en particulier [in Istanbul], où Lewis en particulier avait un avantage significatif en ligne droite avec un aileron arrière plus grand. C’est surprenant qu’ils aient fait le pas qu’ils ont fait avec le groupe motopropulseur.

Malgré la frustration de Hamilton que sa stratégie ait échoué, le patron de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que le champion du monde aurait perdu plus de places s’il ne s’était pas arrêté.

« En regardant les pneus après la course, je dirais non [he’d have not reached the full 58 laps]. Ou du moins, c’était vraiment à la limite.

Pointant du doigt Esteban Ocon, qui a terminé dixième sans ravitaillement, il a déclaré qu’il « fonctionnait essentiellement sur la construction. C’est un peu dangereux, mais je comprends parfaitement que dans les conditions de course, ils doivent maximiser le résultat.’

Hamilton a pris les médias sociaux pour assumer la responsabilité de tenter le pari et d’essayer de rester aussi longtemps qu’il l’a fait, ce qui, selon Martin Brundle, de Sky Sports, a placé l’équipe dans un « no man’s land ».

«Je voulais prendre le risque et essayer d’aller jusqu’au bout, mais c’était mon appel de rester en dehors et cela n’a pas fonctionné. En fin de compte, nous avons fait des stands et c’était la chose la plus sûre à faire.

« Il n’est pas vrai de dire que je suis furieux contre mon équipe », a écrit Hamilton sur Instagram. « En tant qu’équipe, nous travaillons dur pour élaborer la meilleure stratégie possible mais, au fur et à mesure que la course progresse, vous devez prendre des décisions partagées [and] il y a tellement de facteurs qui changent constamment. Nous avons pris le risque de rester dehors en espérant que ça sèche. Ce n’est pas le cas.

@AdamHayNicholls



