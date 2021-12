Lewis Hamilton affrontera les stewards avant les qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite

Lewis Hamilton a un rendez-vous de pré-qualification avec les commissaires sportifs pour entrave et non-respect des drapeaux jaunes lors des FP3 en Arabie saoudite.

L’audition du septuple champion du monde a eu lieu à 19h00 heure locale, 16h00 GMT, à la suite d’incidents distincts survenus lors de la dernière séance d’essais du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Premièrement, un avis officiel des commissaires sportifs déclarait qu’Hamilton avait commis une « infraction présumée » au Code Sportif International de la FIA en « ne respectant pas les drapeaux/feux jaunes à double agitation à 17h22 ».

Nouveau document : Convocation – Voiture 44 – présumée ne pas respecter les doubles jaunes

Nouveau document : Convocation – Voiture 44 – présumée ne pas respecter les doubles jaunes

Plus de drame était à venir dans la session de Hamilton, le pilote Mercedes se mettant plus tard en travers de Pierre Gasly d’AlphaTauri et de Haas de Nikita Mazepin.

Nouveau document : Convocation – Voiture 44 – prétendue entrave

Nouveau document : Convocation – Voiture 44 – prétendue entrave

Un Hamilton lent a d’abord forcé Gasly dans la zone de dégagement au virage 1 alors que le Français arrivait derrière le champion du monde, qui ne semblait pas sûr de la direction à prendre, embobinant le pilote AlphaTauri qui n’avait d’autre choix que de décoller et de prendre action évasive.

Ce n’était pas la fin cependant, car plus loin sur le circuit, Mazepin a ensuite rencontré Hamilton déambulant le long de la ligne de course, forçant le coureur russe à faire une embardée sur le trottoir alors que la Mercedes apparaissait soudainement devant dans le virage aveugle.

Hamilton s’est plaint à son équipe de ne pas avoir pu voir les conducteurs approcher, leur reprochant de ne pas l’avoir tenu informé.

La radio Haas, quant à elle, était également occupée alors qu’elle cherchait des réponses du directeur de course Michael Masi, qui a déclaré qu’il parlerait à Mercedes ainsi qu’aux commissaires qui, selon lui, n’avaient pas averti Hamilton ou Mazepin de la situation imminente.

Interrogé sur son point de vue sur l’incident par Haas, Masi a répondu : « Pas génial du tout. Je vais m’en occuper directement avec l’équipe. j’ai aussi discuté avec eux [marshals] ici, car aucun drapeau de quelque forme que ce soit n’a été montré dans ce secteur.

Après son audition, Hamilton serait retourné à l’unité d’accueil de Mercedes après 15 minutes, attendant de savoir si une pénalité serait imposée qui pourrait potentiellement avoir un impact sur ses chances de combler son déficit de huit points avec Max Verstappen au classement du Championnat du monde.