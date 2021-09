Lewis Hamilton ajouté à “certaines vies sauvées” par Halo

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle a félicité le dispositif Halo pour avoir sauvé une autre vie en Formule 1, cette fois celle de Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde a été impliqué dans une collision effrayante avec son rival pour le titre Max Verstappen lors du Grand Prix d’Italie, où il s’est retrouvé sous le Red Bull touché.

Verstappen prendrait contact avec Hamilton à la chicane d’ouverture alors qu’il tentait de passer par l’intérieur, sa Red Bull dépassant la Mercedes de Hamilton.

À ce moment-là, une roue arrière a heurté Hamilton à la tête, lui laissant mal à la tête et au cou.

Le cerceau de retournement et en particulier le Halo ont subi le plus gros de l’impact, et Hamilton est bien conscient que sa vie aurait été très en danger sans lui.

Et Brundle a rejoint les éloges renouvelés pour le Halo, qui, selon lui, a une fois de plus sauvé la vie d’un pilote de Formule 1.

“La nature aérienne et effrayante des conséquences a une touche de” Je suis surpris que cela n’arrive pas plus souvent “, a déclaré Brundle à propos de l’accident dans sa chronique Sky F1.

« La physique de la suspension verticale et du mouvement des flancs des pneus de la Red Bull de Max sur le trottoir, ajoutée au contact des pneus avec Lewis, a simplement fait bondir sa voiture dans les airs et à travers la Mercedes.

« L’arceau de retournement et Halo ont fait un travail magnifique pour protéger la tête de Lewis, et heureusement, la roue arrière droite de Max n’était pas sous tension comme sa roue arrière gauche l’était doucement.

“Ces voitures ont l’empreinte d’un Range Rover pleine grandeur avec des pneus collants énormes et non protégés à chaque virage, et lorsqu’elles sont opposées les unes aux autres lors de compétitions à grande vitesse dans des zones confinées, des incidents se produisent.

“Je suis réticent à compter le nombre de certaines vies sauvées grâce au Halo, dans ma propre expérience personnelle, j’ai été frappé à la tête trois fois par une voiture de course volante (Ayrton Senna 1983 F3, Patrick Tambay Monaco 1986 F1, et Jos Verstappen 1994 Brésil F1).

“J’ai également réussi à me cogner la tête contre la barrière et le circuit lors du même accident à Monaco en 1984. Nous avons survécu à des incidents, mais ces derniers ajouts de sécurité prouvent leur valeur, notamment dans des manœuvres comme celle-ci et celle de Romain Grosjean à Bahreïn l’année dernière. Bravo à la FIA et aux équipes.