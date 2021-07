Lewis Hamilton ajoute à la confusion de la mise à niveau de Mercedes

Lewis Hamilton a maintenant révélé qu’il était au courant des plans de mise à niveau de Mercedes, après avoir déclaré le week-end dernier qu’il pensait qu’aucun n’était en préparation.

L’élan a certainement basculé en faveur de Red Bull alors qu’eux et Mercedes se battent pour les titres des pilotes et des constructeurs, Max Verstappen remportant une victoire dominante au Grand Prix de Styrie.

Hamilton a terminé la course P2, mais n’a pas eu le rythme pour défier son rival au titre et a déclaré à Mercedes “nous avons besoin d’une sorte de mise à niveau”, le patron de l’équipe Toto Wolff déclarant plus tard aux journalistes qu’il n’y en avait pas de prévu. Cela a également été soutenu par Hamilton, qui a ajouté que ce n’était “pas dans le pipeline pour le moment”.

La situation a de nouveau changé lorsque le directeur technique de Mercedes, James Allison, a confirmé que le W12 recevrait une mise à niveau, suivi de son directeur de la stratégie du sport automobile James Vowles, déclarant qu’il y avait «un certain nombre de façons» d’améliorer le W12.

Une situation déjà déroutante et maintenant Hamilton a fait marche arrière, admettant qu’il était au courant des nouvelles pièces prévues depuis le début.

“Je savais que nous avions cette mise à niveau à venir”, a-t-il déclaré aux journalistes avant le Grand Prix d’Autriche.

« En fin de compte, tout le monde travaille d’arrache-pied. Nous en apprenons de plus en plus sur cette voiture.

“Nous découvrons plus de choses – où nous devons pousser plus et extraire plus et j’ai toute la confiance en l’équipe que nous ferons au fil du temps.”

Ce qui est clair cependant, c’est que Hamilton et Mercedes doivent trouver une réponse à Red Bull, Verstappen possédant désormais une avance de 18 points sur le septuple champion du monde.

Mais Hamilton ne se laisse pas entraîner dans une “bulle négative d’inquiétude” sur l’avantage de rythme de Red Bull.

«Nous poussons tous aussi fort que nous le pouvons. Bien sûr, nous aimerions avoir plus de rythme en ce moment pour pouvoir vraiment relever le défi, non seulement pendant les qualifications mais aussi pendant la course », a-t-il expliqué.

« De toute évidence, ils continuent de progresser. Mais je ne peux pas m’attacher et entrer dans cette bulle négative d’inquiétude. Tout ce que je peux faire en ce moment, c’est mettre toute cette énergie pour m’assurer que je suis le mieux préparé, aider les ingénieurs à être mieux préparés, beaucoup de bonnes conversations.

«C’est le moment où nous nous réunissons et nous unissons et travaillons aussi dur que possible pour rectifier tous les problèmes que nous avons. C’est ce que nous faisons, c’est pourquoi nous sommes champions du monde et j’ai confiance en l’équipe que nous pouvons le faire.

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton admet que Red Bull a probablement fait un pas en avant plus important que Mercedes ne l’avait prévu, bien qu’avec les nouvelles réglementations au sol, ils ont de toute façon “travaillé à perte” toute l’année.

« Je suis sûr que l’équipe n’avait peut-être pas prévu qu’ils [Red Bull] ferait un si grand pas parce que je dirais que nous n’avons pas nécessairement été en mesure de faire un si grand pas », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Nous connaissons cette année l’ajustement du plancher qui a été fait, nous avons perdu beaucoup plus d’appui qu’eux, et nous avons donc travaillé à perte toute l’année et je pense que nous nous en sommes plutôt bien sortis.

«Mais cela commence à nous faire vraiment du mal et nous devons essayer de trouver des moyens de le contourner.

« Parce qu’ils conduisent une voiture si haute, cela signifie qu’ils ont dû retirer moins de meubles de l’intérieur de leurs roues arrière, ils ont donc simplement plus d’appui que nous.

“Et non seulement cela, ils semblent avoir plus de puissance cette année que nous, donc dans l’ensemble, nous avons du travail à faire.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !