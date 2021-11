Lewis Hamilton a appelé au respect à la radio après que Max Verstappen lui ait retourné l’oiseau et l’ait traité d' »idiot stupide » à Austin.

Depuis l’époque où Kimi Raikkonen a dit le mot « merde » à Martin Brundle sur la grille en 2006 à Kevin Magnussen disant à Nico Hulkenberg ce qu’il pouvait « sucer », la Formule 1 a commencé au fil des ans à adopter un discours moins axé sur les relations publiques de sa part. conducteurs et plus, dirons-nous, des pensées honnêtes.

Cela a conduit à de nombreux bips alors que la FIA diffuse les messages radio des pilotes à leurs équipes, des messages très rarement flatteurs.

En fait, Hamilton louant Lando Norris comme un « grand pilote » alors qu’ils se disputaient la deuxième place au Grand Prix d’Autriche de cette année est le seul message radio positif après un pilote rival qui vient à l’esprit.

Hamilton pense qu’il devrait y avoir plus, ou du moins moins de négatif.

Au coude à coude dans la bataille pour le titre, et en FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG – Formule 1 (@F1) 22 octobre 2021

« Je suis ici depuis longtemps, ce n’est pas mon premier rodéo », a déclaré le pilote Mercedes lors de la conférence de presse FIA ​​de jeudi.

«Je pense qu’au cœur de tout, il doit y avoir du respect.

«Quand j’y pense et que j’entends les choses qui sortent de la bouche des conducteurs, je pense qu’il y a des enfants qui nous regardent, et ils se tournent vers nous pour trouver de l’inspiration et des conseils.

«Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, ce qui n’est certainement pas bon pour les jeunes enfants qui regardent.

« Pour moi, j’essaie juste de rester positif et de garder mon calme, et encore une fois, d’être juste respectueux envers les pilotes que je combats.

« Si j’ai un nom dans ma tête de ce que je pense qu’ils sont, je ne le partage pas. Mais c’est assez facile pour moi. Vous en riez et vous avancez.

Le commentaire de Verstappen à propos de Hamilton est venu alors que les rivaux du titre se sont affrontés sur le Circuit des Amériques.

À la sortie du dernier virage avec la W12 de Hamilton à l’intérieur, Verstappen a dû courir large et sortir de la piste.

Les protagonistes ont continué le long de la ligne droite des stands avec les deux voitures alignées de front jusqu’au virage 1 à un peu plus de quelques centimètres l’une de l’autre, Hamilton avançant dans le virage.

Et tout cela s’est passé dans le FP2 de vendredi.